Lions Club Oostende BO4 zamelt goederen in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne

Lions Club Oostende BO4 organiseert een hulpactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op zondag 6 maart is de inkomhal van Kursaal Oostende de plaats om hulpgoederen af te leveren. “We nemen de goederen in ontvangst aan de wagen zodat iedereen vlot kan doorrijden.”

In Oekraïne is de situatie schrijnend. De oorlog heeft al heel wat slachtoffers gemaakt en heel veel mensen zijn er dakloos. Lions Club Oostende BO4 schiet in actie en zamelt heel wat goederen in. “Er is vooral veel nood aan hygiënische en medische producten”, zegt Gwendoline Nys.

Specifiek voor kinderen gaat het om de inzameling van poedermelk, groeimelk, papflessen, potjes bereide babyvoeding, draagzakken, plooibuggy’s, pampers, natte doekjes, luierzalf, wasgel, babyslaapzakken, reisbedjes, kinderlepeltjes, tandenborstels en tandpasta.

Maar ook linnen zijn meer dan welkom. Het gaat dan om kussens, dekens en donsdekens, lakens, kussenslopen, slaapzakken, handdoeken, washandjes, hygiënische middelen, toiletpapier, tandpasta, tandenborstels, douchegel, shampoo en maandverbanden.

Ook groenten en soep in blik zijn, net als rijst en pasta, meer dan welkom. Wie dergelijke goederen kan missen kan die afgeven op zondag 6 maart tussen 9.30 uur en 12 uur aan de inkomhal van Kursaal Oostende. “Mensen kunnen met de wagen het plein voor het Kursaal op- en afrijden”, zegt Gwendoline. “Wij nemen de goederen in ontvangst aan de wagen zodat iedereen vlot op en af kan rijden.”