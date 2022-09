Lions Club Oostende BO4 voert actie tegen lege brooddozen

Lions Club Oostende BO4 lanceerde in juli de actie ‘Zeg nee tegen de lege brooddozen’ en is die nu volop aan het promoten.

De serviceclub zet zich met een team enthousiaste dames al meer dan 16 jaar in voor een jaarlijkse ondersteuning van tientallen sociale doelen gericht op kinderen, jongeren en gezinnen. In 2021 richtte Lions BO4 ook LISA Oostende op, met als doel kanszoekende jongeren doorheen hun hogere studies te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak.

De 2 euro-actie die nu loopt, is gericht tegen lege brooddozen bij schoolkinderen. “Het is onze taak als serviceclub om ons steentje bij te dragen om de kinderarmoede te verlichten”, zegt Anneke Delannoye, voorzitter 2021-2022. “Deze actie maken we bekend door het verdelen van bierviltjes en pancartes in vele horecazaken, met daarop de boodschap en een QR-code waarmee je makkelijk 2 euro kan schenken”, aldus Patsy Kiekens, voorzitter 2022-2023.

De donaties gaan integraal naar de scholen in Oostende en omgeving om de lege brooddozen te helpen vullen.

Horecazaken die dergelijke bierviltjes geleverd willen krijgen en zo de actie mee ondersteunen, kunnen contact opnemen via info@lionsbo4.be of een van de leden. Lions Club Oostende BO4 verzamelde in de drie voorbije ongewone jaren met allerlei acties al 65.370 euro voor diverse sociale doelen in de regio.