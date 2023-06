Lions Club Izegem schenkt bewonersfiets aan de Plataan

De directies van woon-zorgcentra doen er alles aan om hun bewoners aan het bewegen te krijgen of hen te laten genieten van de buitenwereld. Een belangrijk instrument daartoe is de bewonersfiets. De Izegemse Lions Club schonk daarom een dergelijke fiets aan de Plataan.

Directeur Bas Kindt was hiermee echt in de wolken. “Toen we twee jaar geleden onze eerste bakfiets kochten, beslisten we er een aan te kopen met een dubbele zitbank. Deze fiets wordt ondertussen frequent ingezet om met de bewoners van de Plataan en gebruikers van het Dischveld rond te rijden in Izegem. Op die manier kunnen we met onze mensen om boodschappen of kunnen we locaties in onze stad gaan bekijken die een bepaalde waarde voor hen hebben. Het gaat vaak over hun voormalige woning maar het kan ook hun oude werkplek of een veranderend straatbeeld zijn.”

Hetzelfde type

“Toen de Lions Club ons contacteerde via schepen Ann Van Essche voor mogelijke goede doelen, brachten we dit meteen aan. Dit werd positief onthaald. We hebben er dan ook meteen voor gekozen om hetzelfde type fiets aan te kopen omdat we over de Christiana-fiets heel tevreden waren qua stabiliteit en gebruiksgemak. Dit werd bij de Lions Club positief onthaald zodat we vandaag met enige trots deze plateaufiets in gebruik kunnen nemen.