Lions Club en Sint-Vincentius bezorgen 180 gezinnen lekker kerstmaal

Voor het achtentwintigste jaar op rij al draagt Lions Club Blankenberge met de medewerking van Sint-Vincentius bij aan een warme Kerst: liefst honderdtachtig gezinnen krijgen een voedselpakket met daarin alles wat ze nodig hebben voor een feestelijke maaltijd.

Van aperitief en voorgerecht over hoofdschotel tot dessert, plus nog enkele extra’s. Ter vervanging van het afgelaste sinterklaasfeest, krijgen de kinderen later ook nog een leuk verjaardagsgeschenk. Zo willen de leden in deze donkere tijden een inspiratie zijn om ook de zwakkeren uit onze samenleving niet te vergeten.

“De impact van corona tekent zich net als vorig jaar opnieuw duidelijk af: van honderdvijftig ging het naar honderdtachtig gezinnen in nood. Dat is een toename van twintig procent”, klinkt het.