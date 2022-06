Lions Boulevard en Waregem Kinderstad sluiten PreCongé af

Na de Vrijetijsmarkt, Militaire Taptoe, Zomershopping en Elegantietocht wordt komend weekend PreCongé afgesloten. Onder meer Waregem Kinderstad en Lions Boulevard zullen het Regenboogpark omtoveren tot een unieke eventlocatie vol activiteiten. Op zaterdag kan men bovendien de benen strekken tijdens Dansen in Culturen.

Het laatste weekend voor de start van de zomer belooft veel volk naar de Waregemse stadionvijvers te brengen. Het Regenboogpark vormt drie dagen lang het decor voor een waaier aan activiteiten. Bovendien kan men ook genieten van het Zomercircus van cultureel centrum De Schakel in park Baron Casier. Daar geven diverse acrobaten tot en met zondag het beste van zichzelf in een grote circustent.

Op vrijdagavond trapt het gezellige belevings- en foodtruckfestival Lions Boulevard vanaf 17 uur het slotweekend op gang.

Verschillende foodtrucks en cafés op wielen bieden voor ieder wat wils. “Lions Boulevard is eten, drinken, muziek en vooral gezelligheid troef”, zegt schepen van Feestelijkheden en Evenementen Pietro Iacoppuci (CD&V).

“Ons festival is er inderdaad voor iedereen”, reageert voorzitter Christophe Goubau van Lions Club Waregem.

“We hopen net als bij vorige edities duizenden bezoekers te ontvangen. In 2019 hebben we de kaap van de 10.000 overschreden, maar na enkele woelige jaren verwachten we nu zo’n 5.000 bezoekers tijdens het volledige weekend. Bovendien pakken we uit met een nieuw concept, zo zal men voor de eerste keer de vijver op kunnen.”

Beentjes zwieren

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni vindt in hetzelfde Regenboogpark Waregem Kinderstad plaats, waar de jongsten onder ons voluit en gratis kunnen ravotten op hindernisbanen, springkastelen en zelfs een onstuimige rodeostier. Op zaterdag is er ook de eerste editie van Dansen in Culturen.

“Drie dansgroepen zullen er enkele gekende dansvormen voorstellen”, zegt schepen van jeugd Jo Neirynck (CD&V). “Die worden afgewisseld met demo’s van enkele Waregemse dansscholen. Naast Salsa en Afrikaanse dans volgen de Vlaamse volksdansen om samen een beentje te zwieren.”