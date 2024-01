Link 58 neemt afscheid van Carmen

In Ardooie werd bij de mindermobielencentrale Link 58, verbonden aan het Dienstencentrale BEN, afscheid genomen van collega Carmen Huygebaert.

Gedurende twaalf jaar toerde ze rond met de wagens van de Link om minder mobiele personen naar hun bestemming te voeren. “Ze was een trouwe en gewaardeerde medewerkster voor de collega’s en de mensen die op deze service van BEN een beroep deden. Carmen kent de gemeente als geen ander en kweet zich perfect van haar taak. We zullen haar missen, maar we wensen haar een deugddoend en welverdiend pensioen”, was de boodschap van directeur Renaat Lemey tijdens een afscheidsmoment in de Link 58. (JM)