Lingerie Ohlala (Lendelede) schenkt oude beha’s aan armoede-organisaties in Roeselare en Kortrijk: “Dit draagt bij tot zelfrespect van kwetsbare dames”

In de eindejaarperiode hebben (financieel) kwetsbare vrouwen het vaak extra moeilijk. Lingerie Ohlala uit Lendelede wil dat ook deze vrouwen toegang krijgen tot kwaliteitsvolle beha’s. Daarom zamelt de lingeriezaak gebruikte beha’s in bij zijn klanten en schenkt deze aan Televestiaire uit Roeselare en De Kringloopwinkel Outlet uit Kortrijk, die de oude beha’s een nieuw leven zullen geven.

“Ieder jaar in november organiseren we, samen met ongeveer 80 andere winkels in Vlaanderen, een inzamelingsactie waarbij we vrouwen aanmoedigen om hun oude beha’s bij ons in te leveren. Als beloning krijgen ze een aankoopbon ter waarde van 10 euro, die ze kunnen gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe beha”, zegt Lot Decock, zaakvoerster van Lingerie Ohlala. “Deze actie is heel succesvol: vorig jaar konden we zo meer dan duizend oude beha’s een nieuw leven geven. Onze klanten waarderen niet alleen het gebaar, maar vinden het ook belangrijk dat hun oude, maar nog bruikbare beha’s, nog een zinvolle bestemming vinden.”

Armoedebestrijding

Erik Vantomme van De Schakel Televestiaire uit Roeselare beaamt: “We konden de vorige jaren al enkele keren rekenen op een mooie lading beha’s. Goede en kwalitatieve lingerie is voor deze mensen zowat de laatste prioriteit. Door deze actie kunnen ze nu kiezen uit tal van mooie modelletjes in hun juiste maat. We stellen vast dat dit de dames bijzonder gelukkig maakt, dit draagt echt bij tot hun zelfrespect.”