Lingerie Lin’El is ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’

Els Devriese, uitbaatster van de lingeriespeciaalzaak Lin’El in Meulebeke, mocht in het Huis van de Voeding in Roeselare haar trofee in ontvangst nemen van Ambassadeur ‘Ik koop lokaal’.

“Deze onderscheiding wordt uitgereikt door OC West”, legt Els Devriese (39) uit. “In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier door zijn of haar klanten verkozen tot ambassadeur. Deze actie heeft tot doel de rol van de lokale winkelier in de spotlights te plaatsen. 300 winkeliers dienden hun kandidatuur in en voerden promotie om hun klanten te overtuigen op hen te stemmen. Ruim 30.000 mensen beantwoordden de oproep.”

Na haar studies was Els Devriese eerst vijf jaar actief in een bankinstelling waar ze de dienst financiën en verzekeringen voor haar rekening nam. Els is de levenspartner van Xavier Beel die een fietsen- en motorzaak uitbaat en ze is de mama van Mauro en Zita.

Op eigen benen

“Na vijf jaar wilde ik op eigen benen staan en zo begon ik in 2009 met een lingeriezaak waarin eveneens bad- en nachtmode te vinden is”, vervolgt de Meulebeekse.

“Door deze bewuste keuze bereikte ik niet alleen de dames, maar ook heren en kinderen. Elk klantenbezoek betekent voor mij een afzonderlijk verhaal waarin ik de grootste aandacht schenk aan een persoonlijke service, advies op maat en vanzelfsprekend een optimale kwaliteit. Dit lag misschien wel aan de basis dat ik in 2020 ook al eens uitgeroepen werd tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’. Mijn slogan is nog steeds ‘ontvang iedereen met de glimlach’.” (LB)

Lin’El vind je in de Veldstraat 2 in Meulebeke en is bereikbaar op 0495 79 62 69 of via els.devriese@hotmail.com. Lin’El is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag is de zaak open van 9.30 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Op woensdag gesloten.