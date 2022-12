Line Vandevelde is eerste digicoach van Deerlijk

Met Line Vandevelde heeft de gemeente Deerlijk sinds kort ook een digicoach in de rangen. Zij zet in op toegankelijke digitale inclusie om de inwoners wegwijs te maken in de snel evoluerende digitale wereld.

Line Vandevelde kwam de gemeentediensten versterken nadat de Vlaamse overheid een project over digitale inclusie van de gemeente waardevol vond en hiervoor subsidies ter beschikking stelde. “Met mij als digicoach willen we het fysieke onthaal versterken”, stelt Line. “Zo scheppen we ruimte voor digitale ondersteuning. Onze diensten werken op afspraak. Online een afspraak maken is niet voor iedereen even evident. In plaats van inwoners zonder afspraak terug naar huis te sturen, kunnen zij op mij rekenen. We laten hen binnen en leren hoe ze via onze website een afspraak kunnen maken. Het gaat niet alleen over onze inwoners de weg wijzen in onze online dienstverlening. Het kan allerlei vormen aannemen. Zo proberen we digitale prikkels te verwerken in onze dagelijkse werking. Denk maar aan het gebruiken van QR-codes en je aanmelden op een tablet aan ons onthaal. Zo geven we alle Deerlijkenaren de kans om digitale vaardigheden te oefenen, zonder dat ze een moeilijke opgave of drempel moeten overwinnen.”

Digitale inclusie

“Het is zonneklaar dat de digitalisering razendsnel gaat. Meer en meer kan of moet online gebeuren: treintickets kopen, de belastingaangifte indienen, in de winkel betalen met een smartphone… Dat is vaak heel handig, maar niet voor iedereen. Daarom moeten we ook als gemeente oog blijven hebben voor wie (nog) niet meekan met de digitale hogesnelheidstrein. Dat proberen we te realiseren door in te zetten op digitale inclusie. Die digitale inclusie of e-inclusie verwijst naar acties die we voeren en oplossingen die we bedenken om digitale uitsluiting te voorkomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving. We willen ICT-gerelateerde drempels wegwerken. Het gaat onder meer over het versterken van digitale vaardigheden, het voorzien in de toegang tot toestellen, internet en diverse toepassingen. Daarnaast moeten we onze inwoners ondersteunen en hen de kans geven om zelf hun digitale weg te zoeken en te vinden.”

Oefenkansen

“Hoe we dat gaan aanpakken? We willen in eerste instantie in kaart brengen hoe het zit met de digitale maturiteit van onze burgers. Met die bevindingen kunnen we gerichte opleidingen en oefenkansen creëren en onze digitale dienstverlening afstemmen op de noden en wensen. Ik ben niet alleen te vinden aan het onthaal in het gemeentehuis, maar ga ook langs in het Mobiel Lokaal Dienstencentrum en op Deerlijk gerelateerde evenementen.”