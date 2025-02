Lindsey (44) heeft nog maar even te leven en neemt moedig afscheid van vele vrienden: “Met een lach en een traan en heel veel knuffels”

Lindsey Debussschere (44) wilde nog één keer haar verjaardag vieren, ruim een maand voor ze 45 jaar wordt, maar die datum vreest ze niet te halen. Zes jaar geleden werd bij haar eierstokkanker vast gesteld. Ze is nu uit behandeld, maar de populaire uitbaatster van de sporthalcafetaria Steuren Ambacht in Lendelede wilde nog eens afscheid nemen van klanten en kennissen. “Mijn begrafenis heb ik zelf geregeld, die gaan we in beperkte kring houden”, klinkt het nuchter. De grote opkomst in haar cafetaria deed haar zichtbaar deugd. “Ongelofelijk hoeveel mensen zijn gekomen.”

Lindsey Debusschere is een straffe madam. Terwijl ze beseft dat ze niet meer lang te leven heeft, zorgde ze ervoor dat alles voor haar gezin geregeld is wanneer zij er niet meer zal zijn. De begrafenis is dus voor een beperkt publiek van familie en beste vrienden voorbestemd, maar al wie ‘Lins’ nog eens wilde zien en nog een laatste keer spreken, kon dat deze zondagvoormiddag op de plaats waar ze sinds 2017 haar stempel op drukte: de sporthalcafetaria Steuren Ambacht. Niet enkel sporters zijn er thuis, heel wat mensen komen er ook gewoon langs om iets te drinken.

Zondagmiddag was het een drukte van jewelste. Zowat 300 mensen hadden zich aangemeld, maar wellicht waren het er nog een pak meer die een laatste keer Lindsey wilden vast pakken. Er werd gelachen en uiteraard stonden de tranen ook in de ogen, Lindsey was uiteraard ook aangedaan. “Het is top dat al die mensen komen. Ik zal het morgen wellicht moeten bekopen, maar dit is op dit moment genieten.”

Heel wat klanten, vrienden en kennissen stonden aan te schuiven om nog een laatste knuffel te geven van Lindsey. Nico Verstraete, van voetbalploeg De Smaak/Steuren Ambacht was zelf jarenlang cafébaas in De Club in Lendelede. “Met onze kaartclub zijn we hier dan terecht gekomen, ondertussen kwam het voetbal erbij. Lindsey was altijd een topbazin, ze toonde zich altijd oprecht geïnteresseerd naar onze prestaties.”