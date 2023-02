Lindsay De Groote van boetiek Lireina uit Zedelgem pakt uit met eigen realityshow

Lindsay De Groote van damesboetiek Lireina pakt uit met haar eigen realityshow. “Mijn leven als mama, onderneemster, vrouw, vriendin, stresskip en soms ook als clumsy girl komt in beeld.” Samen met Céline Vanstechelman en Evi Debusschere organiseert ze bovendien op donderdag 16 maart opnieuw een lifestyle festival.

Lindsay De Groote van damesboetiek Lireina lanceerde zopas Lireina TV. “Realityprogramma’s à la De Verhulstjes en Château Planckaert zijn mijn guilty pleasures. Zo ben ik op het idee gekomen om een gelijkwaardig initiatief te lanceren. Lireina TV is een uniek concept binnen de retail branche, als ik dat mag zeggen. Ik geef ik mensen een blik voor en achter de schermen van Lireina. Mijn leven als mama, onderneemster, vrouw, vriendin, stresskip en soms ook als clumsy girl (lacht) komt in beeld. Kortom, het leven zoals het is. Elke zevende dag van de maand lanceren we een nieuwe aflevering.”

Lifestyle Festival

Wat ongetwijfeld ook in beeld zal komen, is de organisatie van het Lifestyle Festival. Dat wordt op donderdag 16 maart voor de tweede keer georganiseerd in L’Eautus in Zedelgem. Net als vorig jaar doet Lindsay dat met haar partners in crime Céline Vanstechelman van optiek Eye-C en Evi Debusschere van Tendenza Hairstyle.

“Vorig jaar brachten we ons eerste Lireina Magazine uit en zopas lanceerden we de tweede editie. Opnieuw konden we weer heel wat onderneemsters uit West-Vlaanderen samenbrengen. We zijn trots op het resultaat. Net zoals het magazine vorig jaar een schot in de roos was, was ook ons Lifestyle Festival dat. De eerste editie was in een kwartier uitverkocht. Daarom hebben we toen uitgepakt met een tweede avond. Dit jaar houden we het bij één avond, maar we kunnen wél dubbel zoveel dames verwelkomen.”

Voor vriendinnen

“Ons Lifestyle Festival is de ideale gelegenheid voor een avondje uit met vriendinnen. We verwennen onze gasten met hapjes en drankjes en ook de modeshow en workshops zullen weer meer dan de moeite waard zijn. We hebben trouwens een mooie verrassing in petto! Tickets kosten 25 euro en zijn exclusief te koop bij Eye-C, Lireina en Tendenza. De ticketverkoop start op zaterdag 18 februari, om 10 uur stipt.”