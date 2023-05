Lindenhof start infocampagne rond leegstand

Woonmaatschappij Het Lindenhof gaat voortaan met raamstickers aangeven waarom een woning tijdelijk leegstaat. “Duidelijke informatie vermijdt speculatie en onterechte frustraties”, motiveert ondervoorzitter Stef Debusschere, die met het idee kwam. “Hoewel slechts een zeer beperkt deel van onze woningen tijdelijk leegstaat, lijkt het voor buitenstaanders soms alsof leegstand een algemeen fenomeen is. Tijdelijke leegstand komt vooral voor in de afwerkingsfase van nieuwbouwprojecten of wanneer een huurder overlijdt of onverwacht vertrekt. De administratieve procedure voor aanduiden van een nieuwe huurder, neemt dan iets meer tijd in beslag dan bij een klassieke huurderswissel”, klinkt het.

Geen gebreken

In beide gevallen neemt steeds ook het nakijken en in orde zetten van de woning enige tijd in beslag. “De nieuwe huurder mag immers verwachten dat zijn woning geen gebreken vertoont. Indien een vrijgekomen woning grondiger dient gerenoveerd tijdens een wissel, of deel uitmaakt van een groter renovatie- of afbraakproject, duurt de periode van leegstand uiteraard iets langer”, aldus nog Debusschere. Het Lindenhof beheert en verhuurt 750 woningen in De Haan, Blankenberge en Zuienkerke. Op elke woning die tijdelijk leeg komt te staan, wordt binnenkort een raamsticker aangebracht om aan te geven waarom de woning niet meteen wordt verhuurd. “We doen er alles aan om leegstand tot een minimum te beperken, de woningnood is te hoog om woningen onnodig lang onbewoond te laten”, geeft Philip Konings, voorzitter van Het Lindenhof nog mee. (WK)