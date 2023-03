Lindenhof renoveert huurwoningen in Blankenberge, Zuienkerke en De Haan

Bij woonmaatschappij Het Lindenhof loopt momenteel een uitgebreid renovatieprogramma om huurwoningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Vandaag wordt er gewerkt aan verschillende woningen in het Boezingepad en de ‘witte wijk’ in Blankenberge, alsook in Zuienkerke en De Haan.

Het Lindenhof streeft ernaar om al zijn huurwoningen en -appartementen te conformeren aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Dit stelt dat alle woningen op termijn aan nieuwe energienormen moeten voldoen. “De investeringen die we hier doen, komen volledig ten goede aan onze huurders. Naast een verbeterde isolatie, worden ook alle technieken aangepast en worden er zonnepanelen voorzien. Na de renovatie zal de energiekost voor onze huurders tot een minimum herleid zijn”, stelt Philip Konings, voorzitter van Het Lindenhof.

Uit de lopende renovatieprojecten wil de maatschappij ook lessen trekken voor de toekomst. “Woningen die tijdelijk leeg komen te staan, zullen eveneens aan het renovatieprogramma toegevoegd kunnen worden. Tegen 2050 moet ons volledige patrimonium aan de opgelegde energienormen voldoen”, klinkt het. Het Lindenhof onderzoekt daarnaast ook de mogelijkheden van het Vlaams subsidieprogramma Design&Renovate. “Via deze procedure stelt Vlaanderen bouwondernemers aan die woningen geclusterd renoveren. Op die manier zouden we op korte termijn meer renovatieprojecten kunnen opstarten, en dus ook sneller meer comfortabele en energiezuinige woningen aanbieden aan onze huurders”, vervolledigt voorzitter Philip Konings nog.