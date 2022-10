Lindenhof blaast stadspatrimonium nieuw leven in met moderne gezinswoningen

Het Lindenhof verwelkomt vanaf november vier nieuwe gezinnen in de gebouwen palend aan de stedelijke begraafplaats in de Scharebrugstraat. Beide panden werden recent omgevormd tot moderne gezinswoningen.

De woonmaatschappij kreeg de twee panden, die aan weerszijden van de toegang tot de stedelijke begraafplaats liggen, van de stad in erfpacht om er een nieuwe bestemming aan te geven. Bij de verbouwing werd rekening gehouden met de authenticiteit van de panden: van beide gebouwen werden de gevels zo goed als mogelijk in hun oorspronkelijke waarde hersteld. “Dit project toont opnieuw aan dat onze woonmaatschappij een betrouwbare partner is voor het opwaarderen van waardevol stadspatrimonium. Constructief samenwerken binnen het lokaal bestuur levert een duidelijke meerwaarde op. Maar los daarvan zijn we vooral opgetogen dat we opnieuw vier gezinnen onderdak kunnen geven”, zegt voorzitter Philip Konings.

Het Lindenhof investeerde zelf zo’n 850.000 euro in het project, waarvoor ook werd samengewerkt met het lokale architectenbureau GW2-Architecten. De vier gezinnen krijgen binnenkort de sleutels overhandigd.