Lindebomen van de Koorddanser mogen blijven

Een kleine storm is voorkomen in de Berengemeente. Via het omgevingsloket werd kenbaar gemaakt dat de drie linden van de Koorddanser dienden geveld te worden aan de kant van de B. Vermeulenstraat in Meulebeke, om de uitbreiding van de zone kortparkeren mogelijk te maken. Dit kaderde in het masterplan heraanleg van de markt en zette bij heel wat mensen kwaad bloed, niet in het minst bij directeur Wim De Baets.

“Dit was geenszins zo afgesproken, noch met de burgemeester noch met de mensen van het planbureau. Wat we wel duidelijk afgesproken hadden, was dat de zone kortparkeren er kon komen indien er geen bomen moesten geveld worden”, zegt Wim De Baets, directeur van de lagere freinetschool De Koorddanser in Meulebeke.

Gisteren, maandag 1 augustus, kwam burgemeester Dirk Verwilst ter plekke om alles nog eens te bespreken. Er werd een consensus bereikt. “De mooie linden die volgens de plannen dienden te sneuvelen, laten we ongemoeid. De twee jonge schietwilgen en wat struikgewas moeten wel wijken. Concreet houdt dit in dat we op die manier drie bijkomende parkeerplaatsen creëren, wat het totaal dan op zeven brengt. Het rode bakstenen muurtje verdwijnt en maakt plaats voor een breder voetpad”, aldus Verwilst.