Linda en Romain zijn vijftig jaar getrouwd

Linda Michiels (68) en Romain Lottin (70) uit Avelgem vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Het koppel huwde op 26 januari 1973.

Linda werd geboren op 24 juni 1954 en groeide samen met haar zus Liliane op in de Pontstraat. Na het huwelijk met Romain is ze er steeds blijven wonen. Ze zorgde als mantelzorger voor opa Charles en nam later ook vijf jaar loopbaanonderbreking om moeder Marcella en vader Gerard een mooie oude dag te schenken. Mede door die goede zorgen kon het koppel z’n briljanten huwelijk vieren.

Romain werd geboren op 3 april 1952 en was de derde in rij: na zus Nicole en broer Germain, maar voor broer Dirk. Romain groeide op in Bossuit en Outrijve. Als jonge gast moest hij nog voor een jaar het vaderland dienen, vooral in Duitsland als wachtsoldaat.

Linda en Romain werden op 4 juli 1973 de trotse ouders van zoon Frederik. Met kleinkinderen Jordy, Brooklyn, Alessandro en Meghan is de familie compleet. Het is maar de vraag of Romain een van de kleinkinderen tot visser zal opleiden, want om de prijzenkast van Romain en pepé Gerard te evenaren, zal je van goeden huize moeten zijn. Romain werd zes keer kampioen van Avelgem en is jaarlijks trouw aanwezig op de sportlaureatenavond.