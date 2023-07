Linda en Jean vieren gouden jubileum

Vrijdag 14 juli was een feestmoment voor Jean Roger Guilbert en zijn vrouw Linda Marie Julia Devos. De gelegenheid was hun gouden bruiloft.

Jean werd geboren in Menen op 13 mei 1948 en Linda ook in Menen op 2 april 1951. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Menen op 13 juli 1973. Ze wonen sinds 1986 in de Hagewindestraat, voorheen in de Wahisstraat. Jean was tien jaar matrijzenmaker bij Novalux (Kortrijk), 25 jaar meestergast-technieker bij tabaksbedrijf Baelen (Menen) en drie jaar zelfstandig melkhandelaar. Linda werkte vijf jaar als verpleegster in het Medisch Instituut Brugstraat en daarna als huishoudmanager. Jean heeft als hobby’s zijn aquarium en vijver, tuinieren en allerhande karweien. Linda haar hobby’s zijn huishouden, tuinieren en allerhande werkjes opknappen. Ze hebben vier kinderen: Barbara, Katalien, Yves, Thierry (+), en vijf kleinkinderen: Yentl, Elsie, Aron, Matheo en Bo. Naast een welverdiend hip hip hoera van de familie, kreeg het koppel ook als geschenk een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM/foto NVM)