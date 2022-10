Linda en Franky tappen laatste pintjes in Passendaalse café Sint-Joris: “Nog geen overnemers”

Op zaterdag 15 oktober openen Linda Leroy (64) en Franky Kindt (64) voor de laatste keer de deuren van café Sint-Joris in Passendale. Overnemers zijn er voorlopig nog niet gevonden.

Destijds waren er heel veel, maar nu zijn er met café Sint-Joris, café Madrid en De Mosselmarkt nog amper drie cafés in Passendale. Nu er nog geen overnemers zijn voor café Sint-Joris, dreigt men terug te vallen op twee. Café Sint Joris is met zijn mooie centrale ligging de blikvanger van het kaasdorp en altijd een druk bezocht café geweest.

Twaalf jaar geleden namen Linda Leroy en Franky Kindt uit Moorslede er hun intrek. “We waren landbouwers en varkenskwekers en daar het niet meer zo goed ging in de landbouw, wilden we ons leven een nieuwe wending geven. Ik ben altijd graag onder de mensen geweest en zag al fietsend dat café Sint-Joris leeg stond. We kenden dit wel, want we waren er al enkele keren geweest. Daar we toen nog te jong waren om niets te doen heb ik de kans gegrepen. Franky was eerst niet zo happig, maar het heeft ons echt geen seconde gespeten. We hebben het altijd graag gedaan, maar nu moeten afscheid nemen om medische redenen,” vertelt Linda.

“Achter de toog staan en veel open zijn is zeker niet altijd gemakkelijk en de arbeid wordt vaak onderschat. Maar het schenkt ook veel vreugde”, klinkt het bij beiden.

Het koppel heeft het werk altijd mooi verdeeld. Zo stond Linda in het café van 10 tot 20 uur en Franky nam dan de nachtshift voor zijn rekening. “Zo hadden we elk onze klanten en konden we ook uitrusten,” lacht Linda.

Horen, zien en zwijgen

“Als cafébazen moeten je kunnen horen, zien en zwijgen, maar met een babbeltje of een goed woord kan je de mensen ook helpen. Problemen hebben we nooit gehad, maar zoals er dikwijls wordt gezegd: de klanten en de mentaliteit ‘kweek’ je zelf.”

Linda is ervan overtuigd dat muziek aan de basis ligt van welke klanten je aantrekt. “Bij ons klonk er nooit ophitsende muziek, maar wel mooie melodieuze en aangename muziek.”

In Sint Joris was een ook een kaart- en biljartclub. Franky en Linda willen alle trouwe klanten bedanken die in de voorbije 12 jaar over de vloer kwamen.

“Hopelijk voor hen worden er vlug overnemers gevonden, want Sint Joris was voor velen een dagelijkse of wekelijkse ontmoetingsplaats”.

Het paar, dat 3 kinderen en 4 kleinkinderen heeft, blijft in Passendale wonen aan de overkant van de straat. “Ook wij hopen op overnemers. Dan kunnen we regelmatig ook eens de straat oversteken om aan de andere kant van de toog te zitten,” klinkt het. Op 15 oktober zijn alle klanten welkom, want dan wordt de kelder leeg gedronken en is er een optreden van de Noenkels.