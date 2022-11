Lina zoekt goede thuis na meer dan een jaar in het asiel

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. Zij zoeken een thuis voor Lina (3), een Mechelse herder die al bijna een jaar in het asiel verblijft zonder dat iemand interesse in haar toont.

Lina werd in december 2021 in beslag genomen omdat haar baasjes niet goed voor haar zorgden. “Ze heeft heel snel mijn hart gestolen. Voor mensen, en vooral voor vrouwen is Lina een echte schat”, vertelt vrijwilliger Veronique.

“Dat klopt”, lacht Marc Beirnaert, verantwoordelijke van het dierenasiel. “We moeten echt de tijd nemen om haar hok te poetsen want we stoppen om de haverklap om haar te aaien of met haar te spelen.” Toch kwam er in al die tijd geen enkele adoptie-aanvraag binnen voor Lina.

Geen andere honden

“Ze kan in de auto en wandelt graag, maar moet wel nog veel leren. De basiscommando’s beginnen te lukken. Maar rustig wandelen aan een lijn is bijvoorbeeld nog niet aan haar besteed”, aldus Marc. “Wie Franstalig is heeft een voetje voor. We vermoeden dat Lina in die taal is opgevoed want ze reageert er heel snel op.”

Lina kan het helaas helemaal niet vinden met andere honden. “Op wandeling valt ze ook uit. We zoeken dus een thuis voor haar waar ze het enige huisdier is. Het liefst bij mensen die de tijd, ervaring en geduld hebben om met haar te werken.”