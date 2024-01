Lilou uit Oostende is gezicht van JEZ!-actie

Vandaag, op 31 januari, begint JEZ! voor de tweede keer aan een grote geldinzameling voor organisaties die jongeren in hun kracht zetten. Lilou Hens (13) uit Oostende, die in 2022 verlamd raakte, is het gezicht van de actie.

Deze ochtend op Qmusic kregen Lilou en Yirte de Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee muisstil. De Oostendse Lilou Hens (13) raakte in 2022 deels verlamd na een zwaar verkeersongeval. “Toen ik na het auto-ongeluk hoorde dat ik verlamd zou blijven aan mijn benen, was ik vooral verdrietig omdat ik moest stoppen met acrogym. Uiteindelijk werd het toch nog een leuk jaar, want ik heb veel nieuwe sporten ontdekt die ik zittend kan doen”, zegt Lilou.

Ze doet nu via G-sportclubs aan ijshockey, skiën, muurklimmen en ze droomt ervan om ooit deel te nemen aan de paralympische spelen. Yirte (17) uit Mechelen worstelde drie jaar met een depressie. Met dank aan de dieren van zorgboerderij Huppeldepup, een crisisopname en haar psycholoog breekt nu de zon weer door in haar leven.

Maarten en Dorothée waren geraakt door het moedige verhaal van Lilou. © DPG Media

Optredens in Oostende

Vanaf vandaag zijn ze het gezicht van de JEZ!-actie. JEZ! staat voor Jong en Zot, maar ook Jong en Zelfzeker, Jong en Zorgzaam, kortom: Jong en Zoveel meer! In oktober 2022 zetten enkele jongeren JEZ! op de kaart als een nieuwe beweging van, voor en door jongeren. Een beweging die álle jongeren een stem wil geven, met de steun van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Een keer per jaar haalt JEZ! ook geld op voor jongerenorganisaties. De eerste fundraising van JEZ!, in 2023, bracht 3.219.191 euro op.

Van maandag 25 maart tot vrijdag 29 maart trekt JEZ! langs Oostende, Gent, Mechelen, Leuven en Genk om de goede doelen-actie feestelijk af te sluiten met optredens, live radio en unieke belevenissen. Op vrijdag 29 maart wordt het opgehaalde eindbedrag bekendgemaakt in Genk.