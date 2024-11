Lilou organiseert kerstmarkt voor deelname aan Paralympische winterspelen

Op zaterdag 14 december organiseert vzw Fou de Lilou een kerstmarkt in OC ‘t Kasteeltje in Zandvoorde. Snuiter bij meer dan 20 standen of laat je culinair verwennen met lokale specialiteiten. Met de opbrengst van de kerstmarkt hoopt de 14-jarige Lilou deel te kunnen nemen aan de Paralympische Winterspelen van 2030.

De jonge Lilou Hens (14) liep een complete dwarslaesie op door een tragisch auto-ongeval in Zuid-Afrika. Hierdoor is ze sindsdien verlamd vanaf haar middel. De sportieve jongedame vond een nieuwe sportieve passie in zitskiën en droomt van deelname aan de Paralympische winterspelen van 2030. Om dat te verwezenlijken, richtte papa Pieter Hens vzw Fou de Lilou op. Doorheen het jaar organiseren ze verschillende activiteiten, met op 14 december 2024 de eerste editie van Fou de Lilou kerstmarkt.

“Twee jaar geleden hebben we de vzw opgericht om Lilou haar sportambities waar te kunnen maken. De verschillende evenementen die we opzetten, helpen ons om het financieel kostenplaatje te dekken. Daarnaast is het ook gewoon superleuk om zo veel mensen samen te brengen”, legt Pieter Hens uit. “Lilou is een grote kerstfan. Onze kerstboom staat al twee weken uit (lacht). Een kerstmarkt leek ons het uitgelezen moment om een nieuw Fou de Lilou evenement op te zetten. Hopelijk kunnen we van de kerstmarkt een jaarlijks event maken.”

“Ik ben nu nog een beetje te jong om deel te nemen aan de Paralympische spelen, maar ik ben me wel aan het voorbereiden om me in te schrijven voor de Paralympische winterspelen van 2030″, zegt Lilou. “Het allerleukste aan zitskiën is de wind in mijn gezicht en de snelheid waarmee ik een heuvel afdaal. Ik kijk al uit naar mijn deelname aan de Spelen.”

Op de Fou de Lilou Kerstmarkt vind je meer dan 20 standen, waaronder lekkere hapjes van Willem Hiele, keramiek van Pats Steengoed, een signeersessie met auteur en illustrator Thaïs Vanderheyden en zoveel meer! Wil je Lilou steunen in haar sportief parcours? Bestel een drankje of koop een van de producten aan de centrale stand.

Afspraak op 14 december 2024 van 14 tot 22 uur in ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje in Zandvoorde (Oostende). De inkom is volledig gratis. (ZB)