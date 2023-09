Lilith en Ernest op bezoek bij Koning Filip

Koning Filip I en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben dinsdagnamiddag kennis gemaakt met de twaalf genomineerde Be Heroes, kleine helden die met kleine heldendaden een grote impact nalaten. Het is het vierde jaar op rij dat Be Heroes beloond worden voor hun daden.

Uit alle ingezonden verhalen op beheroes.be werden er vijftig kleine helden uitgekozen om aanwezig te zijn op de plechtigheid van de Nationale Feestdag op 21 juli. Twaalf onder hen vertelden dinsdag hun volledige verhaal aan de koning, in het bijzijn van de persoon die hen nomineerde.

Onder andere Lilith Appeltans, Jarne Ghijsels, Nadia Kozem, Geert Deraeve, Anna Defossez, Philippe Duquesnoy en Samira Laasiba behoren tot de gelukkige twaalf.

De veertienjarige Lilith Appeltans, uit West-Vlaanderen, maakte filmpjes om leeftijdsgenoten SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, red.) aan te leren. Broer Ernest heeft het syndroom van Down en spreekt moeilijk. Ze vond het vreselijk dat ze niet kon babbelen met haar broertje, dus besloot ze zichzelf gebarentaal te leren en later ook om de gebarentaal aan leeftijdsgenoten mee te geven. “Sinds ik gebarentaal kan spreken, is onze band zoveel sterker geworden. We wilden dat ook aan andere kinderen aanleren.”

© BELGA

Ondertussen bestaat haar website vijf jaar, heeft ze bijna 400 gebaren online gezet en bereikt ze dagelijks honderden gezinnen, scholen en instellingen. “Er zijn vijfhonderd basisgebaren, het is het plan dat we filmpjes voor alle gebaren maken.”

Lilith was onder de indruk van de ontmoeting met de Koning. “Ik heb hem een zin aangeleerd: ‘Ik ben blij om jou te zien’, en dat heeft hij teruggezegd in SMOG”, vertelt ze.

“De koning vraagt ons elk jaar om Be Heroes uit te vaardigen. We zijn heel blij dat we elk jaar opnieuw kunnen samenwerken”, zegt Joke De Nul van Be Heroes. “De stille mensen die de échte kracht zijn achter onze samenleving, de mensen die je nooit ziet, dat vind ik persoonlijk de mooiste Be Heroes-verhalen.”

