Lilith (13) en Ernest (10) mogen op bezoek bij de koning door haar filmpjes over gebarentaal: “Soms besef ik niet hoeveel mensen ik wel help”

De 13-jarige Lilith Appeltans en haar broertje Ernest (10) uit Beveren, bij Roeselare, worden aanstaande dinsdag op het Koninklijk Paleis ontvangen door koning Filip. Lilith realiseerde zich op jonge leeftijd dat het heel moeilijk was om te communiceren met haar broertje, die het Downsyndroom heeft. Ze geraakte gefascineerd door het concept van SMOG, spreken met ondersteuning van gebaren, en hielp via haar website www.smogjemee.be inmiddels al tal van gezinnen. “Dit is een hele erkenning, want soms besef ik eigenlijk niet hoeveel mensen ik eigenlijk wel help.”

Ernest Appeltans (10) uit Beveren, bij Roeselare, heeft het Syndroom van Down. Daardoor is het voor hem al van kinds af aan moeilijk om zich uit te drukken. “Maar via SMOG, spreken door verschillende gebaren, kan Ernest inmiddels al goed communiceren. Hij begrijpt alles wat wij zeggen en door de verschillende aangeleerde gebaren kunnen wij hem nu ook gemakkelijker begrijpen”, aldus zus Lilith (13).

Zij startte vijf jaar geleden met het maken van filmpjes in welke ze de verschillen aangeleerde gebaren toont. Daarbij kreeg ze volop de steun van haar mama en papa. “De reacties waren onmiddellijk erg positief”, aldus ouders Tine Busschaert en Ward Appeltans.

11.000 bezoekers op de site

Al snel kwam ook de website www.smogjemee.be. Op de website staan inmiddels filmpjes van een vierhonderdtal gebaren. “We merken dat er toch een 11.000 tal bezoekers vaak terugkomen naar de site. Dankzij de SMOG kunnen kinderen met een beperking op een betere manier veel meer deel uitmaken van hun gezin”, aldus papa Ward.

Dat merkt de familie Appeltans ook zelf. “Ernest maakte de voorbije jaren al vooruitgang. Soms kunnen we de woordjes die hij probeert te zeggen begrijpen. Als dat moeilijker is, maken we nog steeds gebruik van de gebaren.”

De vooruitgang van Ernest, de snelle groei van het aantal gebaren op de website en de coronacrisis zorgde ervoor dat Lilith de voorbije drie jaar wat minder filmpjes maakte. “De filmpjes worden telkens gemaakt in samenwerking met logopedisten. Die mochten hier tijdens corona niet over de vloer komen. Inmiddels staan er al vierhonderd gebaren op de site. De belangrijkste woordjes komen er aan bod.”

Op bezoek bij de koning

Op enkele weken tijd krijgt Lilith terug volop motivatie om ook met andere woorden aan de slag te gaan. “Enkele weken geleden kreeg ik een superlief berichtje van een moeder die dankzij de website een betere band heeft met haar zoontje.”

Maar dat is nog niet alles. Vrijdag zat er een uitnodiging van het Koninklijk Paleis in de brievenbus. Aanstaande dinsdag worden Lilith en Ernest er ontvangen door de koning. “We mochten op de Nationale Feestdag al het koninklijk défilé bijwonen, maar een bezoek aan de koning in het paleis is ook wel cool. Het is een mooie erkenning. Ik besef waarschijnlijk soms niet hoeveel mensen ik met de website wel help.”

Lilith bracht inmiddels de directie van het Barnum, waar ze school loopt, op de hoogte van het speciale bezoek. “Als ik één gebaar mag tonen aan de vorst, dan wordt het ‘koning’. Ik kijk er echt naar uit, maar ben ook een beetje bang. Maar Ernest is er ook bij, hij zal het ijs wel breken.”