Lilit Grigorian (29) in de finale van Miss Wellness Beauty Belgium 2022: “Geweldige zet voor mijn zaak”

Lilit Grigorian (29) uit Roeselare is een van de achttien finalisten van Miss Wellness Beauty Belgium 2022. Vanaf eind januari staat er elke zondag een activiteit op het programma, waarmee de kandidaten punten kunnen scoren bij de jury. “De jury focust zich niet puur op je uiterlijk, maar let vooral op je persoonlijkheid en je gedrag”, aldus Lilit.

De esthetische wereld heeft Lilit Grigorian (29) uit Roeselare al altijd geboeid. Ze is dan ook afgestudeerd als kapster, om vervolgens een opleiding te volgen in permanente make-up. Die opleiding volgde ze in Armenië, haar geboorteland. Sinds haar eerste jaar woont Lilit echter in België en hier blijft ze zich dan ook steeds bijscholen. Uiteindelijk heeft ze besloten om van haar hobby haar beroep te maken en ondertussen runt ze al bijna vijf jaar haar eigen zaak in Roeselare, Beauty Heaven, waar ze dagelijks haar klanten mooi maakt aan de hand van permanente make-up. “Ik doe mijn werk heel graag”, vertelt Lilit enthousiast. “Iedere dag opnieuw ga ik met veel liefde en passie aan de slag.”

Persoonlijkheid en gedrag

Vanuit die passie besloot deze Roeselaarse permanente make-up artist zich kandidaat te stellen voor Miss Wellness Beauty Belgium 2022. Tien jaar geleden nam Lilit op negentienjarige leeftijd al eens deel aan de Miss Belgium-verkiezing, maar al snel haakte ze af, omdat ze zich er niet goed voelde. “Bij de Miss Belgium-verkiezing focust de jury zich puur op het uiterlijk”, zegt ze. “Maatje 36 en een lengte van 1 meter 70 zijn standaardeisen. Bij de Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing daarentegen let de jury meer op je persoonlijkheid en je gedrag.”

De Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing vormt de tweede grootste verkiezing van ons land en voor de editie van 2022 namen bijna 100 vrouwen deel. De ambitieuze vrouwen tussen de 20 en de 35 jaar zijn schoonheidsspecialisten, make-up artiesten, nagelstylisten, pedicures, kapsters of afslankcoaches en zij wagen allemaal hun kans om een jaar lang het gezicht van de Belgische beautysector te worden. Na de online inschrijvingen werden de kandidaten uitgenodigd om zich aan de jury voor te stellen. Op basis van hun voorkomen en persoonlijkheid werden de finalisten geselecteerd.

Uiteindelijk mag Lilit zich een van die achttien gelukkigen van deze editie noemen, die West-Vlaanderen zal vertegenwoordigen, want naast Lilit is er slechts één andere West-Vlaamse finaliste.

Verkiezing is niet puur op uiterlijk gericht zoals bij Miss Belgium wel het geval is

Punten scoren

Vanaf eind januari staat iedere zondag een activiteit op het programma: een professionele fotoshoot, een persvoorstelling, trainingen en workshops. Er staan er estheticabeurzen gepland, waar de finalisten nieuwe technieken en behandelingen zullen leren kennen. Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen de finalisten ook een reisje mogen maken naar het buitenland. Op 26 maart zullen ze voor een week naar Turkije reizen, waar ze in een vijfsterrenhotel mogen verblijven. Tijdens het hele traject kunnen de finalisten punten behalen bij het comité.

“De jury kijkt naar een iemand met een goed voorkomen, maar ze zijn niet zozeer puur op het uiterlijk gericht zoals in de Miss Belgium-verkiezing”, legt Lilit uit. “Het comité raadt aan om niet te veel te stressen, maar om gewoon spontaan en dus jezelf te zijn.”

De finaleshow vindt plaats op 23 april. Op die dag wordt op basis van de punten en de stemmen van kiezers de winnares verkozen. Zij zal een jaar lang de Belgische beautysector mogen vertegenwoordigen.

Ze mag rekenen op uitnodigingen voor onder andere professionele fotoshoots en persvoorstellingen, maar ze zal ook de kans krijgen om ingeboekt te worden door verschillende beautycentra en -beurzen. Bovendien bestaat de mogelijkheid ook dat ze het gezicht zal worden van bepaalde schoonheidsmerken.

Verder groeien

Net zoals de zeventien andere finalisten heeft Lilit natuurlijk de ambitie om te winnen, maar ze blijft vooral met beide voeten op de grond: “De ambassadrice zijn van de Belgische beautysector zou uiteraard een grote hulp vormen om naamsbekendheid te verwerven, om je netwerk uit te breiden, nieuwe mensen te leren kennen en om over nieuwe technieken en behandelingen bij te leren. Toch wil ik me vooral focussen op het verder groeien van mijn zaak en van mezelf als persoon.” (SM)

Vanaf 1 februari kun je stemmen op Lilit via www.misswellnessbeauty.be, haar nummer is MWB 02.