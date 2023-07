Lilies & Rose deze zomer op podium van Parkies

Lies Neyrinck en Madeline Roose vormen samen Lilies & Rose. Hoewel het muzikale duo nog maar goed een jaar bezig is, verzorgt Lilies & Rose deze zomer al het voorprogramma van Maksim Stojanac op de Parkiesconcerten. “Het toeval heeft ons een handje geholpen. Maksim is nog samen geweest met mijn zus Ninalotte.”

Lies Neyrinck (18) woont in Lissewege, Madeline Roose (19) in Ruddervoorde. Samen vormen ze Lilies & Rose. Het duo brengt niet alleen covers, maar ook eigen nummers. Dat doen ze deze zomer op Parkies, de populaire gratis concerten in verschillende Vlaamse gemeenten en steden. Lilies & Rose is een relatief nieuw project van de beide zangeressen. Dat ze nu al op het mooie Parkiespodium mogen optreden, daar heeft toeval en een beetje geluk een handje in geholpen. “Mijn zus, actrice en model Ninalotte Roose, is nog samen geweest met Maksim Stojanac. Hij heeft Lies en ikzelf muzikaal bezig gezien en hij vroeg of we zijn voorprogramma wilden spelen tijdens Parkies. Op zo’n moment twijfel je niet en zet je al je andere vakantieplannen opzij”, lacht Madeline. “En met succes ook, want we hebben al héél fijne Parkiesoptredens achter de rug. We zijn ongelooflijk dankbaar.”

Ed Sheeran en Abba

Madeline en Lies kennen elkaar pas ruim een jaar en dat kwam door… YouTube. Madeline is al van jongs af bezig met muziek en speelt zowel viool, accordeon, piano als gitaar. Die laatste twee instrumenten leerde ze bespelen door haar papa. Momenteel volgt ze het eerste jaar psychologie, maar de muziek trekt haar nog meer aan. Lies volgde nooit les aan het conservatorium en kent ook geen notenleer. “Ik kocht een gitaar tijdens corona en op mijn 11 jaar kreeg ik een keyboardje”, aldus de Lisseweegse die volgens haar muzikale wederhelft Madeline gezegend is met een supermooie stem. Lies heeft net haar middelbare studies afgerond en neemt nu een sabbatjaar om te zien welke richting ze uit wil.

“Onze sterktes zijn onze tweestemmigheid en dat we covers brengen voor alle leeftijden. Van Ed Sheeran en Billie Eilish tot The Beatles en Abba. Op die manier krijgen we het hele publiek mee.”

Wie Lilies & Rose aan het werk wil zien op Parkies in West-Vlaanderen, kan daarvoor op 31 juli terecht in Knokke-Heist, 1 augustus in De Haan, 3 augustus in Roeselare en 10 augustus in Middelkerke. Op 6 augustus spelen Madeline en Lies op de rommelmarkt in Dudzele en op 18 augustus op het Lichtfeest in Lissewege.