Liliane en Daniël doen enthousiast mee aan ‘Oostende Fonkelt’

Stad Oostende heeft, naar het voorbeeld van de Amerikaanse kerstmagie, voor het eerst een kerstversieringswedstrijd ‘Oostende Fonkelt’ gelanceerd. Liefst 172 deelnemers – inwoners, handelszaken, scholen en ondernemingen – haakten erop in en zorgen ervoor dat heel Oostende in de kerstsfeer baadt. Ook Liliane Hellinckx en Daniël Mensaert uit de Landbouwersstraat nemen deel, met eigen creaties van Liliane.

De enthousiaste deelnemers – 114 particulieren en 58 ondernemingen – steken elke dag, tot 2 januari 2022, tussen 17 en 21 uur hun kerstversiering aan. Via www.oostende.be/oostendefonkelt kan je de deelnemers in de verschillende wijken lokaliseren via het ‘fonkelplannetje’ en hun creaties gaan bewonderen. Tot 25 december kan je stemmen op je favorieten en een kerstcadeautje winnen. Oostendenaars die geen toegang hebben tot het internet, kunnen terecht in het ontmoetingscentrum van hun wijk, Toerisme Oostende, de bib of in het stadhuis.

De winnaars worden bepaald door de Oostendenaars én door een jury. In elk van de acht wijken worden drie winnaars gekozen. Bij de ondernemers vallen drie winnaars over de hele stad in de prijzen. De winnaars worden na 3 januari persoonlijk op de hoogte gebracht en daarna ook bekendgemaakt via de mediakanalen van Stad Oostende.

Liliane Hellinckx (87) en Daniël Mensaert (90) wonen in de Landbouwerstraat, een van de kleinste stratjes van Oostende, tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Vredestraat, waar zelden een mens passeert. Toch neemt het bejaarde koppel, dat op 8 december hun 65ste huwelijksverjaardag mocht vieren, deel aan Oostende Fonkelt met eigen creaties van Liliane, een uniek kerstverhaal.

“Daniël was na de oorlog brancardier – verpleger – in het leger in Duitsland”, vertelt Liliane. “In 1956 zijn we getrouwd. In 1960 kwamen we naar Oostende en sinds 1975 wonen we in de Landbouwerstraat. We hebben een dochter Katia (61), één kleinzoon en twee achterkleinkinderen. “Na zijn legerdienst in Brussel heeft Daniël bij de RMT als stoker op alle maalboten gewerkt. Nu is hij al 30 jaar met pensioen. Zijn gehoor en zijn ogen zijn fel verzwakt, maar hij probeert nog volop van het leven te genieten. Daniël doet de was, de plas, de strijk en hij is de kok in huis. Hij is 90 en hij ligt nog op zijn buik om onder de kasten te kuisen!”

Tuttenbond

“Ik heb nooit een beroep uitgeoefend, maar als dochter van een kleermaker was ik steeds druk in de weer met naaien, breien, beschilderen van stoffen, ontwerpen van schorten en kleedjes, patchwork, maken van verjaardags-, doop- en kerstkaarten. In de loop der jaren heb ik, samen met mijn dochter Katia en twee vriendinnen uit Poperinge, een hobbyclub, noem het maar een tuttenbond opgericht, die elke maandagnamiddag samenkomt om te knutselen en nieuwe hebbedingen te creëren.”

Engelbewaarder

“Al tientallen jaren maak ik elk jaar een paas- en een kerstetalage, altijd met eigen creaties en tot grote bewondering van de buren. Ik doe het vooral voor mijn eigen plezier, want hier passeert toch geen kat. Ik ben wel trots dat sommige van mijn creaties, een kerstman bijvoorbeeld, verspreid zijn in heel België, tot zelfs in Amerika.”

“Dit jaar hebben we een bijzondere inspanning gedaan om deel te nemen aan de kerstversieringswedstrijd Oostende Fonkelt. Eind november zijn we ermee gestart en je ziet aan ons raam sneeuwmannen, sneeuwhuisjes, een kerkje, poppetjes, engeltjes, een trein en kerstbomen. Ik hoop dat er, dankzij de wedstrijd, wat meer volk in het Landbouwersstratje zal komen genieten van mijn kerstdecor.”

Liliane houdt van feesten, verjaardagen, jubilea, Pasen en kerst. Dan laat ze haar creativiteit los. “Ik kijk graag naar Amerikaanse kerstfilms en vroeger ben ik ook dikwijls naar de kerstmarkten in het Duitse Aken geweest, om inspiratie op te doen. Nu ben ik 87 en na elf operaties heb ik een rollator nodig om me te verplaatsen. Ik word door de buren op handen gedragen. De helft van de straat brengt hun sleutel als ze op reis gaan, om een oogje in het zeil te houden of voor hun dieren te zorgen. Ik ben de engelbewaarder van de straat voor vele buren. Zo geniet ik, samen met Daniël, van onze liefdevolle, oude dag. Als ik maar bezig kan zijn!”