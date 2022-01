Lila zoekt baasjes die graag wandelen

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Lila, een lieve Amerikaanse staffordshireterriër met een voorkeur voor lange wandelingen en grote stokken.



“Lila werd in beslag genomen omdat haar baasje niet goed voor haar zorgde”, weet medewerker Gaëlle Pannecoucke. “We weten niet precies hou oud ze is, maar het is nog een vrij jonge hond. Dat merk je aan haar speelse karakter en haar voorliefde voor lange wandelingen.”

Schattige blik

Lila heeft helaas haar uiterlijk niet mee. “Veel mensen denken dat staffords gevaarlijke honden zijn en hoewel dat soms zeker waar kan zijn, is dat hier absoluut niet het geval. Lila heeft een heel lief karakter en kan je met de meest schattige blik smeken om een snoepje of een wandeling. (lacht) Ze wordt dolgraag geaaid en rent graag rond in de tuin. Op wandeling gaat ze steevast met een stok aan de haal, soms zelfs een halve boomstronk”, lacht Gaëlle.

“Enkel met speelgoed en eten moeten toekomstige baasjes wat voorzichtig zijn. Op dat gebied is Lila wat bezitterig. Ook mannen vindt ze soms wat eng. We zoeken een thuis voor haar met een grote tuin, waar geen kinderen of andere honden wonen.”

(AN)