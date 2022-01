Lijstermolen in Westouter draait en maalt weer

Op zondag 24 april, op Erfgoeddag, gaat de Lijstermolen in Westouter niet alleen draaien, maar ook malen. Op 21 juli 1961, op de feestdag van Sint-Victor, de patroonheilige van de molenaars, werd de Lijstermolen op de Baneberg ingehuldigd. De molen draaide toen bij die inhuldiging, maar hij werd nooit effectief in gebruik genomen. Daar komt nu 61 jaar later verandering in.

De houten windmolen stond eerst op de Lijsterhoek in Beernem, vandaar de naam Lijstermolen. In 1957 kocht de gemeente Westouter de molen over, dit door toedoen van burgemeester Emiel Hardeman. Op 21 juli 1961, op de feestdag van Sint-Victor, de patroonheilige van de molenaars, werd de Lijstermolen ingehuldigd. De molen draaide toen bij die inhuldiging, maar hij werd nooit effectief in gebruik genomen. Jaren gingen voorbij met vele renovatiewerken nadat onder meer een storm in 1990 de molenkast had gedraaid.

Beschermd

Uiteindelijk werd de molen in 2004 beschermd als monument en ook samen met de omgeving als dorpsgezicht beschermd. Maar de molen stond sindsdien te verkommeren. Er werden vele discussies gevoerd rond het restauratiedossier. Tot de Vlaamse overheid in 2019 een subsidie van 368.000 euro toekende om de molen te restaureren.

Eind december draaide de molen opnieuw sinds lang. “Het was een test in aanwezigheid van ervaren molenaars uit West- en Oost-Vlaanderen. Hun bevindingen worden nu meegenomen in een laatste overleg met de architect en de aannemer. De molensteen zelf draaide nog niet. Die moet nog afgesteld worden”, aldus schepen Bart Vanacker.

De molen zal kunnen bezocht worden en er komt ook een molenroute

“Na drie volle werkjaren is de molen nu klaar om een nieuwe toeristische attractie te worden. Zo zal de molen kunnen bezocht worden met een molengids en zullen in de molen ook molenaars aan het werk zijn. De gemalen bloem wordt dan te koop aangeboden aan de liefhebbers. Er komt ook een molenroute. De krijtlijnen daarvoor werden uitgetekend door wijlen Hubert Masquelin, toen ook voorzitter van de Heemkundige Kring Dovie. Hij bracht liefst 36 molens uit de voorbije eeuwen in kaart. Er komt een silhouet van een molen op de plaats waar de molen ooit stond. Via een QR-code kunnen de geïnteresseerden dan het verhaal van de molen vernemen.”

Haas

Opvallend is ook de windwijzer op de kap van de molen: dit is een haas en geen haan. Het verhaal gaat terug op de eerste molenaar die een verwoed stroper was en naar de ‘berghazen’, de bijnaam van de bewoners van de Rodenberg in Westouter. Beneden in het dorp wonen dan de ‘platse keuns’.