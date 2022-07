Lijnbaanstraat kreeg totale make-over

De Lijnbaanstraat is volledig afgewerkt en wordt vandaag geopend. “Nu starten we de tweede fase en willen we de gevels vergroenen”, luidt het bij het stadsbestuur.

“Een troosteloos betonnen plein met 50 parkeerplaatsen. Die werden vooral gebruikt door langparkeerders die er soms een hele dag stonden en dat is in het centrum van de stad niet het belangrijkste”, zegt schepen voor openbaar domein Björn Anseeuw (N-VA) over de vroegere Lijnbaanstraat, gelegen tussen Kapelle- en Christinastraat. De werken zorgden voor een make-over : vier groene pleinen, zitbanken en een zone die kan uitgroeien tot een gezellig pleintje.

“Hier combineren we verschillende ideeën. De zone van beton absorbeerde veel warmte, terwijl we eigenlijk verkoeling nodig hebben. Een tweede aspect is de waterbuffering. Er zijn steeds zwaardere regenbuien, met wateroverlast tot gevolg. Dat regenwater vangen we op aan de oppervlakte in verschillende wadi’s en ook ondergronds. We passen ons aan aan het klimaat. Maar het is ook een aangename omgeving en ontmoetingsplek geworden met veel zitbanken”, luidt het.

Geveltuinen

Schepen Anseeuw verwacht dat de handelszaken uit de Christinastraat met achtergevel op de Lijnbaanstraat zich zullen ‘omdraaien’ en richten op de Lijnbaanstraat. Toch kunnen ook vrachtwagens er nog leveren aan handelszaken. Oostende investeerde 2,3 miljoen euro, de werken duurden anderhalf jaar. Een volgend plan is er ook al : de creatie van geveltuinen om de grijze muren op te fleuren. De stad gaat daarvoor dit jaar in dialoog met de eigenaars/bewoners. “Sommigen herschilderden al hun gevel en gaven met de creatie van pergola’s al een aanzet”, zegt ook Milieuschepen Silke Beirens (Groen) (EFO)