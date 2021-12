Ligywijk schaft voor de derde keer de kerstdrink af: “We hopen op betere tijden”

Voor de derde keer op rij wordt het een kerstperiode in mineur in de Ligywijk in Ieper. Met een jaarlijkse kermis, een rommelmarkt en een kerstdrink zorgt de vzw Cité Ligy normaal voor heel wat kerstsfeer, maar net als vorig jaar is corona ook nu weer de spelbreker. De ziekte van twee bestuursleden in 2019 dwarsboomde toen ook al de plannen.

“Toen het nieuwe bestuur zestien jaar geleden aantrad, organiseerden we een eerste kerstdrink in een open tent tot grote tevredenheid van de bewoners van de Ligywijk”, vertelt Marc Merveillie (68). “Het was de bedoeling om de mensen van de Ligywijk bij elkaar te krijgen en dat lukte heel goed. Het was natuurlijk leuker met een kerstman erbij en daarvoor konden we een beroep doen op Rudy Logier die een kerstpak had liggen maar nog geen deel uitmaakte van het bestuur.”

“In die periode werd ons dochter Zoë (16) geboren”, pikt kerstman Rudy Logier (60) in. “In mijn kerstmanpak ging ik naar het moederhuis. Bezoekers dachten dat dit een actie van het ziekenhuis was. Dikwijls werd mij toen gevraagd om op de foto te staan met moeders, baby’tjes, gezinnen en bezoekers. Dat leverde leuke foto’s op. Als ik daarop terugblik, was dat best een geslaagde periode. Na dat eerste succes groeide de kerstdrink op de Ligywijk stilaan uit tot een geslaagde traditie. Twee keer hebben we de kerstdrink in de refter van de Sint-Jozefsschool gehouden. Ook sympathisanten die niet in de Ligywijk woonden, waren welkom. De kinderen kregen een geschenkje en voor de volwassenen was het een gezellig samenzijn met hotdogs, Hasseltse koffie, diverse jenevers en koude en warme dranken aan democratische prijzen. We zijn directeur Lieven Calis nog altijd dankboor dat we in de school terecht konden.”

Corona

Drie jaar geleden besloot het comité om terug te keren naar het oorspronkelijke opzet en de kerstdrink met Kerstman opnieuw in de Ligywijk te laten plaatsvinden. “We wilden terug naar de gezelligheid die op het pleintje ontstaan was, maar het eerste jaar viel dat serieus tegen door het gure winterweer. Het jaar daarop, in 2019, werd de kerstdrink geschrapt wegens ziekte van twee bestuursleden”, vervolgt Marc Merveillie. “Vorig jaar hebben we ook alles geschrapt door de geldende coronamaatregelen en dit jaar herhaalt zich dat. De grote kerststal die op het pleintje in de Ligywijk stond, hebben we weggedaan. We worden immers een jaartje ouder en het opslaan en afbreken vraagt heel wat inspanning. Ik heb met afvalmateriaal zelf een kerststalletje in elkaar geknutseld en het voor mijn deur geplaatst. Er is dus nog een beetje kerstsfeer, al zijn de activiteiten geschrapt.”

Jongeren staan paraat

“De eerstvolgende activiteiten in de Ligywijk zijn de rommelmarkten volgend jaar in mei en september. We zijn er nog niet uit of we opteren voor een kerstdrink of een nieuwjaarsreceptie. Maar als corona het toelaat, geven we niet op. Bewoners vinden het spijtig dat de activiteiten zouden verdwijnen. Het contact tussen de mensen vermindert vlug, maar we blijven bezig en hopen op betere tijden. Positief is zeker dat er zich al een viertal vrijwilligers hebben opgegeven om een hand toe te steken. Wij worden immers niet meer van de jongsten. Het is aan de jongeren om stilaan onze taken over te nemen”, besluiten Marc Merveillie en Rudy Logier.