Ligt kleinste bebouwde kom van Vlaanderen in Markegem? “Werk van flauwe plezante”

Dat Markegem niet enorm groot is, is geen geheim. Al doet dit beeld langs de Heirweg in Markegem er nog wel eens een schepje bovenop. Door een omgedraaid verkeersbord lijkt het immers alsof de bebouwde kom er slechts twee meter lang is.

Het zou dan ook zomaar de kleinste bebouwde kom van Vlaanderen kunnen zijn. Door het omgedraaide verkeersbord is het namelijk alsof je de bebouwde kom inrijdt en die twee meter verder al weer verlaat zonder ook maar één gebouw te passeren.

De verkeersborden zijn evenwel geen vreemde ingeving van de gemeente. “Ik heb ook al een foto van de situatie zien passeren”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Vermoedelijk is dat het werk van één of andere flauwe plezante die het bord omgedraaid heeft. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er iemand met een landbouwvoertuig of zo tegen gereden is, maar als het effectief een grap is, vind ik het alleszins een flauwe”, zegt Koenraad Degroote.

Hij verzekerde dan ook dat het bord een van de komende dagen terug in de juiste richting gedraaid zal worden. (TM)