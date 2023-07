Lift in Brugse Vrijwilligerscentrale is al vijf maanden kapot

De lift in de Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein in Brugge is al maanden defect. Een blaam voor het stadsbestuur dat Brugge toegankelijker wil maken.

Brugse verenigingen kunnen voor een vergadering of activiteit de Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein huren. Vorige week deed Groen Brugge hetzelfde om daar de eerste kandidaten op de kieslijst vast te leggen. Alleen bleek de vergaderzaal enkel te bereiken met de trap. De lift is stuk.

Rolstoel

“Een bestuurslid die in een rolstoel zit, kon daardoor de vergadering niet fysiek bijwonen en moest terugkeren naar huis om alles online te volgen. Erg pijnlijk”, zegt Groen-fractieleider Raf Reuse. “De lift blijkt al zeker vijf maanden niet te werken. Dat werd gemeld aan de Stad, maar er gebeurt niets.”

“Het stadsbestuur wil Brugge toegankelijker maken, maar slaagt daar zelfs niet in voor de gebouwen die ze zelf ter beschikking stelt”.

Raf Reuse is er zich van bewust dat de Stad zelf huurder is van de Vrijwilligerscentrale, maar vraagt zich af of er voldoende druk wordt gezet op de eigenaar om de lift te herstellen.