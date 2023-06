Lifetime Achievement voor Torhoutse ereburgemeester De Cuyper

Zaterdagavond werden tijdens een sprankelende show in het cultuurcentrum de Brouckere de stedelijke cultuurprijzen uitgereikt. Ereburgemeester Norbert De Cuyper (80) won de carrièreprijs, de Lifetime Achievement. Ook healthy chef János Coulembier, het barbecueteam De Fielesoofen en actrice Maaike Cafmeyer vielen in de prijzen.

De amusante show die met de plechtige uitreiking gepaard ging, werd geregisseerd door Luc Descheemaeker, alias cartoonist O-Sekoer.

Aan de wieg van cultuurcentrum, bib en ‘t Fonteintje

Norbert De Cuyper, die 25 jaar burgemeester van de stad is geweest, mocht de Lifetime Achievement in ontvangst nemen. Niet voor zijn politieke carrière uiteraard, maar voor wat hij op cultureel vlak gerealiseerd heeft. Hij stond mee aan de wieg van het cultuurcentrum de Brouckere en de stadsbibliotheek en richtte in ‘zijn’ Wijnendale in 1978 Theater ’t Fonteintje op. Hij is nog altijd de bezieler van die toneelkring. Hij is er niet alleen de pionier en voorzitter van, maar ook acteur. Tientallen keren heeft hij met ’t Fonteintje op de planken gestaan.

Jongere, vereniging en ambassadeur

Healthy chef János Coulembier, vorig jaar door onze krant tot Krak van Torhout verkozen, kreeg de cultuurprijs als beloftevolle jongere. Op 16-jarige leeftijd bracht hij een kookboek uit en bewees dat een beperking – autisme in zijn geval – een gave kan zijn. Hij promoot gezond eten en post dagelijks receptjes op Facebook. Zijn gerechten worden gesmaakt door culinaire grootheden zoals Sandra Bekkari, Pascale Naessens en Claudia Van Avermaet.

Bij de culturele verenigingen werden De Fielosoofen bekroond. Dat team onder de leiding van Rudy Jaques organiseerde vorige zomer met groot succes in de eigen stad het wereldkampioenschap barbecue. Internationale ploegen uit alle windstreken kwamen erop af en zetten Torhout op de culinaire kaart.

Tot slot werd Maaike Cafmeyer tot cultureel ambassadeur uitgeroepen. De bekende actrice hoeft geen introductie. Ze heeft een indrukwekkende toneelcarrière uitgebouwd en is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande theatermensen van Vlaanderen. Ze is de Chantal van eigen Torhoutse kweek!