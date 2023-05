Lifetime Achievement Award voor Jan Maeseele: “Ik blijf de sport steunen”

Jan Maeseele kreeg een Lifetime Achievement Award van de Ardooise sportraad, net als sportfunctionaris Joris Vandewynckele die op 1 februari met pensioen ging. Jan kreeg de award voor zijn inzet in de sportraad, 45 jaar lang.

“Het was tijd om mijn mandaat te stoppen”, zegt Jan. “Ik doe het nog steeds heel graag, maar de gezondheid sputtert. Uiteraard blijf ik de sporters in onze gemeente volgen. Die award was toch een verrassing voor mij. Toen ik dat vernam ging ik eventjes zitten en dacht terug aan de vele mooie momenten en aan de vele mensen met wie ik samen mocht werken. Sport is teamwerk!”

Secretaris

Jan is een van de stichters van de sportraad in Ardooie. “Eigenlijk kwam die er na de fusie van Koolskamp en Ardooie in 1977. Bloso promootte daarvoor al Sport voor Allen waarvan Jan David voor Koolskamp en ik voor Ardooie de respectievelijke vertegenwoordigers waren”, zegt Jan. “Na de fusie zag de allereerste sportraad in de gemeente het levenslicht onder sportschepen Roger Dewitte. Jan David was de eerste voorzitter, ik de eerste secretaris. In de voorbije 45 jaar was ik zelf ook 12 jaar voorzitter.”

Sporttrofeeën

Jan kijkt terug op een mooie periode. “We gaven adviezen aan het gemeentebestuur, we werkten een toelagesysteem uit voor de sportverenigingen, we erkenden sportverenigingen en we reikten vele trofeeën voor sport en sportverdienste uit. Soms ook aan sporters met een nationale of internationale reputatie die de gemeente Ardooie ver buiten de gemeentegrenzen uitdroegen. Denk maar atleten Piet Molly, Filip Vanhaecke (kreeg vorig jaar de Lifetime Achievement Award) en Veerle Dejaeghere én aan Belgisch kampioen snelwandelen Donald Debel die nog altijd de belleman van de gemeente is.”

Sportschepenen

Jan haalt er nog enkele statistieken bij. “In die 45 jaar waren behalve ikzelf en Jan David ook nog Roland Traversier, Mario Olivier (stopte wegens verhuis naar andere gemeente) en nu Jo Herman voorzitter. Ik kende in die periode 6 sportschepenen en een 3-tal enthousiaste sportfunctionarissen. Aan mijn 12 jaar voorzitterschap heb ik goede herinneringen aan de samenwerking met toenmalig sportschepen Chantal Vande Vyvere, wiens schepenperiode grotendeels samenviel met mijn voorzitterschap. Ze was een gedreven schepen van Sport die in het schepencollege op tafel durfde kloppen om de adviezen van de sportraad te verdedigen. Jammer genoeg werd ze er volgens mij niet voor beloond.”

Jan heeft nog veel goede herinneringen aan zijn sportraadjaren. “Het deed me vooral deugd te zien dat honderden Ardooienaren zich al die jaren inzetten voor hun sport en hun sportverenigingen in de gemeente. En dat is trouwens nog altijd zo. Alleen is het nu een stuk moeilijker om nieuwe leden voor de sportraad aan te trekken. Vroeger waren er tientallen kandidaten waaruit we moesten kiezen, nu zijn er veel te weinig kandidaten en moeten we op actief zoek gaan.”

Jan heeft gezondheidsproblemen. “Vorig jaar liet ik aan de sportverantwoordelijken in de gemeente weten dat ik er begin 2023 zou mee ophouden. Maar ik zal de sporters in Ardooie en deelgemeente Koolskamp blijven volgen en aanmoedigen”, besluit hij. (Ivan Balliu)