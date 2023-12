Life houdt work-outs voor De Warmste Week: “Inkomsten naar opgroeien zonder zorgen”

Life houdt haar tweede editie van de Warmste Spinning- en Work-outmarathon ten voordele van De Warmste Week en opgroeien zonder zorgen op woensdag 20 december. Iedereen is welkom om een work-out te doen en zo het goede doel te steunen.

“Het is dit jaar onze tweede editie van de Warmste Spinning- en Work-outmarathon. Van 19 uur tot 23 uur geven we non-stop work-outs en is er spinning op de live beats van een DJ. Iedereen is daarbij welkom, ook niet-Life-leden”, vertelt Saar van Life.

De inkom voor die avond bedraagt 12 euro en die gaat rechtstreeks naar het goede doel. “Vorig jaar was het de eerste editie en toen was er een hele mooi opkomst met meer dan honderd mensen en een mooie opbrengst. Door het succes en enthousiasme van vorig jaar, doen we het dit jaar opnieuw.”

In zaal 1 is er non-stop spinning van 19 uur tot 23 uur. Je bepaalt zelf hoelang je deelneemt. De diehards kunnen 4 uur lang op de spinningfiets blijven zitten.

In zaal 2 vinden er verschillende work-outs plaats: Zumba, BBB, Sh’bam, Pilates, Bootcamp en Partyrobics. Sessies van 20 minuten per work-out wisselen elkaar doorlopend af. Nog nooit gedaan? Het is je ideale kans om het te leren kennen. Hiervoor hoef je jou niet op voorhand in te schrijven. “Alle informatie over ons event vind je ook op onze website.”

JumpFit

“Er komt een extra work-out bij dit jaar: JumpFit. Dit is een energieke work-out op een minitrampoline waar je buik-, been- en bilspieren traint. Het is een powertraining voor je conditie en je balans, en je belast nauwelijks je gewrichten. Per sessie zijn er slechts twaalf trampolines. Gezien het grote enthousiasme werken we voor JumpFit enkel met voorinschrijvingen. Je schrijft je in voor een sessie naar keuze (slechts één sessie mogelijk). Ben je ingeschreven, dan verwachten we je ook tijdens die sessie. Je inschrijving is pas bevestigd nadat je een bevestigingsmailtje van ons ontvangen hebt.”

Live op antenne

“Per gemeente kiest De Warmste Week er ook één actie uit. Op vrijdag 22 december komt de Vlammende Reporter tussen 9 uur en 9.25 uur ook naar Life om de actie in de kijker te zetten en te bedanken. We gaan dan ook eventjes live op antenne.” (RV)