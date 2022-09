Lieze van Den Arend heeft ‘Het Terras Van Het Jaar’ en wint 100.000 euro: “Geldprijs zorgt voor extra ademruimte”

Cafébazin Lieze Baert heeft met haar zaak Den Arend een prestigieuze prijs in de wacht gesleept: het terras van Den Arend verzamelde namelijk de meeste stemmen en werd zo verkozen tot het ‘Terras Van Het Jaar’ van Lipton. Lieze mocht zo een cheque van maar liefst 100.000 euro in ontvangst nemen.

Tussen half juni en eind augustus ging Lipton op zoek naar het beste terras van België en Luxemburg. Mensen konden daarbij via de website van Lipton stemmen op hun favoriete terras. Van de 9.500 deelnemende horecazaken kwam uiteindelijk Den Arend als winnaar uit de bus. Zaakvoerster Lieze Baert (25) was logischerwijs in de wolken met de erkenning. “Dit is zot”, zegt ze. “Ik had er stiekem wel op gehoopt, maar dat maakt de overwinning er niet minder onverwacht op. Ik had eerlijk gezegd eerder gedacht dat een terras uit een grootstad zou winnen, maar dat een Tielts terras die prijs in de wacht kan slepen, is eigenlijk wel opvallend. Het bewijst wat voor trouwe klanten we hebben. Dit betekent enorm veel voor mij en voor Den Arend.”

Hoeveel stemmen Den Arend precies kreeg, weet Lieze niet, maar dat het er niet weinig zullen geweest zijn, staat vast. “We hebben dan ook 2,5 maand onze klanten continu lastiggevallen met de vraag om voor ons te stemmen”, lacht ze. “We zijn hen enorm dankbaar dat ze dat ook gedaan hebben. Het is dankzij hen, en ook dankzij het uitstekende werk van mijn personeel, dat het gelukt is om deze prijs in de wacht te slepen.”

“Geen enorme reserves, dus enorme opsteker”

Naast de titel van ‘Terras Van Het Jaar’, gaat de overwinning ook gepaard met een mooie geldprijs. Zo ontving Lieze een cheque van maar liefst 100.000 euro. “Een enorme opsteker”, noemt Lieze het. “We zijn immers opgestart in corona en nu is er de energiecrisis die alles net wat minder evident maakt. Die zaken maken dat we ondanks de goede zomer geen enorme reserves hebben. Deze prijs zorgt dus zeker voor wat extra ademruimte.” Al heeft ze met een deel van het bedrag ook al concrete plannen. “Ik speel al langer met het idee om mijn terrasmeubels te vernieuwen, want na drie jaar zijn die eigenlijk aan vervanging toe. Alleen waren de mogelijkheden tot hiertoe beperkt. Ook omdat ik ongeveer zeventig terrasstoelen heb staan. Dankzij deze prijs hoeft het echter niet langer bij een idee te blijven.”

Om de klanten te bedanken voor al hun stemmen, organiseerde Lieze donderdagavond een feestje op het terras van Den Arend. “De stemmers en de vaste klanten waren welkom voor een hapje en een drankje. Dat was toch wel het minste wat we konden doen voor hen. Ik wilde hen op die manier nog eens echt bedanken voor hun stemmen.”