Lieven Hostyn raadt ‘De Lach van Joe’ en wint 29.200 euro

“Het is een hele mooie prijs en dit met slechts één naam te raden. Ik ben dolgelukkig! Ik neem al van bij de start deel aan het radiospel en nu was het bingo met liefst 29.200 euro als prijs. Het is eigenlijk niet te geloven”, vertelt Lieven Hostyn na zijn grote stunt op de radio.

‘De Lach van Joe’ geeft om het uur drie kandidaten (uit de duizenden oproepers) de kans de naam van een onbekende lacher te raden. Vorige week vrijdag mocht Lieven (54), na een recordaantal foute antwoorden van andere luisteraars, zeggen dat het wellicht Olympisch kampioen Fred Deburghgraeve was. Dit bleek een juiste gok.

Meteen na het luide vreugdeschreeuw in de studio dat er een winnaar was en de grote vreugde ten huize in de De Cassinastraat, werd de winnaar opgebeld met veel gelukwensen.

291 foute antwoorden

“Het spel duurde uitzonderlijk lang … 291 keer was er een fout antwoord tot ik aan de beurt kwam. Het zijn de extra tips die het vandaag gedaan hebben. Men sprak over een man die olympisch kampioen werd. Ik zocht even op internet en belandde zo bij Fredje, onze zwemmer en nationale trots van vele jaren geleden”, glunderde Lieven toen wij ten huize Hostyn aan de koffie zaten voor het succesverhaal.

Lieven en zijn echtgenote Christine Terryn genieten ten volle. “Een bedrag van 29.200 euro is zeer veel en wij laten het nu samen even bezinken.”

De winnaar is een geboren en getogen Deerlijkenaar met roots in de Engelwijk. Het toeval wil dat Lieven tijdens zijn periode als badmeester in het Deerlijkse Gaverbad ooit Fredje ontmoette.

25 jaar Gaverbad

“Het bad bestond in 1998 een kwarteeuw en er was feest met de olympische kampioen als bijzondere genodigde. Ik herinner mij die dag nog zeer goed en in ons familiealbum steken nog foto’s van toen. Ik heb zelfs een foto van Fred met onze dochters Eline en Sandrine. Dit is nu groot toeval maar ik heb altijd bewondering gehad voor de zwemkampioen.”

In de lange zoektocht naar de naam van de lacher dacht Lieven lange tijd aan een voetballer. “Ik vermoedde dat het Eden Hazard was, maar kreeg geen kans om te antwoorden. Ik veranderde (gelukkig) mijn idee aan de hand van de tips die men gaf.”

Wat het gezin met de kleine 30.000 euro zal uitrichten. “Wij zijn dit jaar 25 jaar getrouwd en er zal wel een beetje meer mogen op een feest. Maar eerst willen we ten volle genieten en even laten bezinken. Eens lekker gaan eten (op valentijn?) zal er ook bij horen.”

“Een Westvleteren meedrinken zullen velen willen, want men weet dat ik er heb en graag eentje drink. Ik heb aan mijn schoonzonen al een bak van dat lekkers beloofd. Wij zullen ook een reisje plannen naar Lissabon. De aankoop van elektrische fietsen staat al een tijdje op het programma en onze dochters sponsoren mag in deze omstandigheden ook wel.”

“Hoe de grote dag er verder uitzag?”

“Wij werden tegen 15.45 uur in de studio in Vilvoorde verwacht voor een babbel en ik vernam dat Fred er ook zou zijn, maar hij moest in laatste instantie afhaken wegens andere verplichtingen. In de studio werden wij goed ontvangen en konden even praten met enkele bekende dj’s.”

“Christine en ik zijn enkele minuten in de ether geweest en ik mocht onder meer vertellen hoe lang ik al meespeelde en hoe ik uiteindelijk bij de naam van de zwemkampioen belandde. Ik kon ook vertellen over mijn vroegere job in de zwemsector en over mijn ontmoeting van bijna een kwarteeuw geleden. Dit vergeet ik trouwens nooit.”

Lieven wil nog kwijt dat hij vrijdag overrompeld werd met felicitaties via de telefoon en de sociale media. “Zowel van vrienden als van onbekenden. Ik kreeg zeker meer dan honderd vriendschapsverzoeken via sociale media en ook voor Christine was dit zo. Het werd een dag om nooit te vergeten en om nog lang van na te genieten.”

(MV)