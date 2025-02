Lieve was 63 jaar lang conciërge van hippodroom in Kuurne: “Mama is gestorven zoals ze in gedachten had, vlakbij haar renbaan”

Eender wie de voorbije 63 jaar de hippodroom opwandelde in Kuurne: Lieve Coppens (89) had het gezien. Al die tijd hield ze er als conciërge een oogje in het zeil, vanuit haar huisje onder de tribune. De dame overleed enkele dagen geleden, de uitvaartdienst vindt plaats op de hippodroom. “Mijn mama is gestorven zoals ze altijd in gedachten had: vlakbij haar renbaan”, zegt dochter Carine. “Op die plek willen we ook afscheid van haar nemen.”

Lieve is afkomstig van Sint-Martens-Latem, waar ze haar echtgenoot Franklin De Soete destijds ook leerde kennen. De Soete was een begenadigd jockey, dus het tweetal was vrij gekend in de paardenwereld.

“Toen onze hippodroom open ging in 1962, onder het voorzitterschap van Fernand Talpe, zochten we iemand die als huisbewaarder-conciërge een oogje in het zeil kon houden”, zegt voorzitter Guy Vermeulen. “Zodat niemand er buiten de openingsuren vandalenstreken zou uithalen, bijvoorbeeld, maar die tegelijk ook altijd aanwezig zou zijn om post en leveringen voor de renbaan te ontvangen.”

Paardensport

Toen Lieve Coppens hoorde dat ze iemand zochten in Kuurne, gaf ze zich meteen op als kandidaat. “Het was ideaal, want Kuurne kon de nieuwe trainingsplek worden voor papa, en ondanks dat vele trainen zouden ze toch samen kunnen zijn”, vertelt hun enige dochter Carine De Soete. “Hij hield een 30-tal paarden in de stallen op de hippodroom, die hij ook trainde, en hij was dus erg intensief bezig met de paardensport.”

Haar ganse leven is ze hier in Kuurne conciërge geweest. En het was de rol van haar leven

Het zou een bijzonder goede beslissing blijken. “Na een tijdje opende ze een cafeetje in haar huis, waar na de wedstrijden nagepraat kon worden. Café De Renbaan werd dat gedoopt.”, vertelt Carine.

“Tijdens de gouden jaren van de renbaan werd dat zaaltje bij de meeste wedstrijden wel te klein, en toen werd al snel onze living ingepalmd. Een vriendinnetje en ik hielpen toen met het opdienen. Het was bij momenten echt goed doordoen, want 60, 70 man in ons huis was geen uitzondering. Mijn mama kon goed koken, en ze maakte altijd verse soep voor wie die dag een tas wilde.”

Altijd gezien

Ook buiten die wedstrijddagen stond Lieve altijd ten dienste van de hippodroom. “Je kon daar niet binnenwandelen in de hippodroom, of ze had het gezien”, zegt Guy Vermeulen. “En was het buiten de openingsuren, dan vroeg ze je letterlijk ‘wat je hier kwam doen’. Ze wist ook perfect wanneer ‘pisteman’ Rik langskwam. Hij effende de piste, en deed wat onderhoudswerken hier en daar als het nodig was. Zijn koffietje was al uitgeschonken tegen dat hij goed en wel geparkeerd was”, zegt Carine.

Carine trouwde met Rik Depuydt, die ook een succesvol jockey werd, en samen zorgden zij voor kleinzoon Kristof Depuydt. Rik is intussen overleden, maar Kristof scoort tegenwoordig ook nog op internationale wedstrijden. “Op die manier is mama altijd betrokken gebleven bij de paardensport.”

“Ik moest haar altijd laten weten wanneer Rik of Kristof moesten rijden, en dan volgde ze die wedstrijden heel trouw op haar teeveetje thuis. Dat was zo tot de allerlaatste dagen, ze volgde de prestaties van Kristof echt op de voet.”

Met looprekje

Lieve stopte vijf jaar geleden met het cafeetje omdat het wat te lastig werd, maar ze was wel nog actief als conciërge. “Het ging allemaal wel wat trager, met haar looprekje, maar ze deed het nog altijd”, zegt Carine.

“We hebben wel eens geopperd of ze overdag niet eens naar het rusthuis wilde, om er deel te nemen aan activiteiten, maar dat weigerde ze pertinent. ‘Je gaat me toch niet tussen die oude mensen steken, zeker?’, foeterde ze. Ze was zelf bijna 90 jaar… Hier wonen was haar lang leven.”

“Ze zag hier nog dagelijks passage en heel vaak sprongen de mensen nog eens binnen voor een koffietje. Aan sociaal contact had ze absoluut geen gebrek. Haar beste vriendin kwam elke morgen nog op bezoek, en dan genoten ze van een glaasje cava.”

Gestorven zoals ze gewild heeft

Een tijdje geleden werd Lieve ziek, baarmoederhalskanker. “Het zat overal”, zegt Carine. “Ze had ook hartproblemen, en ik denk dat die haar uiteindelijk fataal zijn geworden. Ze heeft het nooit geweten: ze zat nog rechtop in de zetel toen we haar vonden. Ze is gestorven zoals ze het altijd gewild heeft, in haar huisje bij de renbaan. Er zijn veel minder wedstrijden nu op de renbaan dan vroeger, en mama had altijd schrik dat ze daar misschien ooit weg zou moeten. Maar ze is dus gelukkig kunnen blijven tot haar laatste snik, daar zijn we heel blij om.”

Lieve was een ‘goudeerlijk’ mens, zo vertelt Carine. “Ze zei het echt zoals het was, onverbloemd. En stond het jou niet aan, dan was dat jouw probleem”, glimlacht Carine. “Ze stond echt voor iedereen klaar, niets was haar te veel. En ze kwam met iedereen overeen. Ik heb echt heel veel geluk gehad dat ik zo’n gouden mama heb mogen hebben.”

Komende zaterdag wordt afscheid genomen van Lieve Coppens, op de renbaan, om 10.30u. “Gezien haar band met de hippodroom hier, konden we geen betere plek bedenken dan om de plechtigheid hier te houden.”

(JM)