Lieve Wallyn krijgt ‘Prijs voor Sociale Inzet’ in Gistel

Beweging.net reikte voor de twaalfde keer de d’Affaytadiprijs voor de Sociale Inzet uit. De eer viel te beurt aan Godelieve Wallyn.

Godelieve ‘Lieve’ Wallyn (65) zag als kind al dat haar ouders, uitbaters van een kruidenierszaak, zich inzetten voor de lokale medemens, onder meer via de Sint-Godelieveprocessie en speelpleinwerking. Lieve zelf zet zich al veertig jaar in voor de Bond Zonder Naam, zingt al twintig jaar in het Gistelse koor ‘Godeliva cantat’ en trok naar het huis van Moeder Theresa in India. Daar deed ze vrijwilligerswerk voor kinderen met een beperking. Verder helpt ze ook mee in de Sint-Vincentiusvereniging, vzw de Stampaert, met het verdelen van onder andere voedselpakketten aan kansengezinnen in de regio. De geldt er als coördinator, motivator en contactpersoon.

Lieve Wallyn trommelde enkele jaren geleden ook buren en vrijwilligers op om een bijna-vervallen kapel in de Zevekoteheirweg op te smukken.