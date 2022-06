Lieve resideert in de Seizoenwijk voor uniek participatieproject: “Ik luister naar ideeën en wensen van Seizoenwijkers”

Na een geslaagd eerste contact op 8 juni in de Seizoenwijk is onder de noemer In een nieuw jasje samen alle seizoenen door een uniek participatietraject gestart. Bewoners kunnen hun wensen aangeven en samen nadenken over de toekomst van hun wijk, hun huis en hun tuin.

In een eerste fase kunnen de bewoners hun verhaal kwijt via een persoonlijk bezoekje aan huis van onderzoekster Lieve. Zij resideert tot 20 juli in de wijk. De Seizoenwijk is een grote wijk die gebouwd werd na de Tweede Wereldoorlog en telt een straat of tien, waarvan de namen verwijzen naar ‘seizoenen’: Lentedreef, Zomerlaan, Winterweg, Herfstweelde, Seizoenweg, Voorjaarsdreef, Hooilaan, Vruchtendreef en Oogststraat. De huizen zijn bijna allemaal meer dan 50 jaar oud. Sommige zijn al gerenoveerd en werden verbouwd, andere niet. Omdat Lieve gericht vragen zal stellen aan de inwoners krijgen Kuurne en Intercommunale Leiedal een beter zicht op wat er leeft in de wijk en wat er kan verbeteren.

Babbel in de caravan

“Hoe kan de Seizoenwijk er binnen tien jaar voor jou uitzien?”, vraagt Lieve Custers. Zij nodigt de inwoners van de Seizoenwijk uit voor een babbel, liefst bij hen thuis of in de caravan die tijdens haar residentie aan de school geparkeerd staat. Lieve Custers (39) woont in Borgerhout en werkt als onderzoekster voor de Universiteit Hasselt. In opdracht van Leiedal wil zij in kaart brengen wat de mensen van de Seizoenwijk wensen en wat er kan verbeteren. De stedenbouwkundigen van Leiedal zullen met haar resultaten dan aan de slag gaan en een aantal voorstellen en plannen uitwerken. “De Seizoenwijk is de eerste van drie wijken in Zuid-West-Vlaanderen waar we zo een residentie doen. Het is uniek dat we zoveel tijd krijgen om te gaan praten met de bewoners en dat kan enkel omdat we extra financiering hebben gekregen van het Vlaanderen, Departement Omgeving. Daarom hopen we op veel reacties van de bewoners zodat we niet alleen een geslaagde residentie hebben, maar vooral kunnen werken aan toekomst van de Seizoenwijk.”

Nadenken over de toekomst

“Het is dus de bedoeling dat ik samen met de inwoners nadenk over de toekomst van deze wijk. Misschien kunnen we al starten met enkele kleine ingrepen op de korte termijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een aantal banken, een gezamenlijke moestuin, een wijkfeest, het delen van klusmateriaal, samen verharding weghalen en er bloemen planten” vertelt Lieve enthousiast verder. “Waarom zijn de bewoners in de Seizoenswijk komen wonen? Waarom wonen ze hier graag? Wat hebben ze zien veranderen? Wat missen ze in hun wijk? Of wat zouden ze graag zien? Als ze in de toekomst één ding zouden veranderen in de wijk, wat zou dat kunnen zijn? Maar ook, wat kan er gebeuren met het pleintje ’t Stik dat nu weinig gebruikt wordt en voor sommige inwoners van de wijk maar beperkt toegankelijk is? Ik kijk er heel hard naar uit om bij jullie aan tafel te schuiven, jullie te leren kennen en te horen hoe jullie de Seizoenwijk in de toekomst zien!”

Op maandag 20 juni, om 19.30 uur, was er een buurtavond in de Kubox waar alle Seizoenwijkers welkom waren en informatie kregen van experten over slimme opties voor hun wijk, huis en/ of, tuin. (ADM)