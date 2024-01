Lieve Mostrey uit Brugge is Trends Manager van het jaar

De Brugse Lieve Mostrey, CEO van Euroclear, werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2023. Ze is de 39ste laureaat en is in de erelijst de opvolger van Rika Coppens, CEO van House of HR. Mostrey, die voor de derde keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends.

Bruggelinge Lieve Mostrey (63) is sinds 2017 CEO van Euroclear, een bedrijf dat een cruciale schakel vormt in het functioneren van het wereldwijde financiële systeem. Euroclear is een wereldspeler in de afwikkeling van effectentransacties.

De onderneming garandeert de gelijktijdige uitwisseling van cash en effecten bij een transactie. Daarnaast staat Euroclear in voor het bewaren van de effecten, het bijhouden van de posities en het beheer van het onderpand.

Glazen plafond

Lieve Mostrey is één van de weinige vrouwen die alle glazen plafonds doorbrak. In 1983 studeerde ze af als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Dat een vrouw die studies succesvol beëindigde, was in die tijd uitzonderlijk en atypisch. Datzelfde jaar begon ze haar carrière in de financiële sector op het IT-departement van de Generale Bank.

In 1997 verhuisde ze naar Operations. Na de fusie van de Generale Bank met de ASLK werd ze in 2006 country manager van Fortis Bank België. In 2008 werd ze benoemd tot chief operating officer van Fortis Bank (vanaf 2009 BNP Paribas Fortis). Kort daarop verliet ze de bank om haar carrière een nieuwe richting uit te sturen. Ze werd head of technology bij Euroclear, een bedrijf dat ze als bestuurder goed had leren kennen. In 2017 werd ze de CEO van het settlementhuis.

Geen pensioen

De 63-jarige Mostrey neemt in de komende weken afscheid als CEO van Euroclear, maar op pensioen gaat ze nog niet. Lieve Mostrey: “Ik zal minstens tot mijn 66ste actief blijven. Ik ga zeker enkele bestuursmandaten uitoefenen. Daarnaast zal ik meer tijd maken voor mijn familie, en om te sporten en te reizen. Ik zie dit als een nieuwe fase in mijn leven, een opportuniteit om mijn leven op een andere manier te organiseren. Je moet jezelf kunnen heruitvinden tijdens je carrière. Dat heb ik altijd betracht.”