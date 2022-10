Lieve Claeys knapt kruisbeeld in Izegemse Krekelstraat op: “Ik wil hiermee anderen inspireren”

Lieve Claeys ging deze zomer samen met haar zoon en twee kleindochters aan de slag in de Krekelstraat. Ze besloot om het kruisbeeld van het Krekelhof op te knappen en een nieuw leven te geven. Het viertal slaagde glansrijk in hun opzet en hoopt nu andere mensen op ideeën te brengen.

Lieve Claeys uit de Sint-Jorisstraat mocht dit jaar haar 60ste verjaardag vieren. Ze is de vrouw van Guido Kesteloot en de mama van Brecht, Julie en Simon. Lieve had op voorhand vrienden en familie gevraagd om dit jaar geen cadeaus te geven. “Ik wou heel graag een nobel werkje doen voor mijn verjaardag. In de Krekelstraat staat de boerderij van mijn voorouders Claeys. Frederik Claeys bouwde in 1900 een nieuw woonhuis en vernieuwde het bestaande kruisbeeld langs de straatkant”, begint Lieve haar verhaal. “Na al die jaren stond het beeld er verkommerd bij en had het een opknapbeurt nodig.”

Verjaardagsproject

“André Claeys, neef van mijn vader, boerde tot 1970 op het Krekelhof. Zijn broer, Germain Claeys, bleef op de hofplaats wonen en de grond werd verkaveld”, gaat Lieve verder. “Germain, die aan MS leed, startte samen met Yvonne Favorel een allereerste vorm van begeleid wonen. Haar partner Jan begeleidde enkele jaren later mee het project. Ze waren pioniers in Izegem en omstreken om mensen te helpen om zelfstandig te wonen. Intussen wordt de boerderij nog altijd bewoond door Jan en Yvonne, die beiden bejaard zijn.”

Lieve besloot om ‘Claeyskeskruis’ met de goedkeuring van Yvonne en Jan op te knappen als verjaardagsprojectje. “Ik vroeg mijn man en zoon Brecht om een handje toe te steken en Brecht bracht meteen ook zijn twee dochters Jole en Suze mee. We gingen vol goede moed aan de slag en na een voormiddag of vier was de klus geklaard.”

Hulp en plezier

Claeyskeskruis staat nu weer in volle glorie op zijn plaats. “Ik ben blij dat het beeld opnieuw in ere hersteld werd. We werkten samen met de familie aan het project en dat ging eigenlijk best vlot. Naast Yvonne en Jan, die tevreden waren met het eindresultaat, kregen we trouwens veel reactie toen we aan het werk waren”, lacht Lieve. “Er waren heel wat buurtbewoners die wilden helpen. Ze boden elektriciteit aan, leenden staalborstels uit en brachten borstels en verf. Daarnaast stopten ook veel toevallige passanten om ons werk te prijzen of voor een gezellige babbel. We hebben wat afgelachen en gebabbeld toen we aan de slag waren! Het was een werkje waar we met veel plezier aan terugdenken.”

Lieve is bijzonder opgetogen met haar aparte verjaardagscadeau van dit jaar. “Ik ben blij dat het er deze zomer van gekomen is en dat ik dit met een deel van mijn familie kon doen. Het zou toch heel mooi zijn, mochten andere mensen dat ook doen”, oppert Lieve, die ook stadsgids is in Izegem. “Mocht je nu in je buurt een beeld, een stukje natuur of erfgoed zien dat er niet zo goed aan toe is, steek dan de handen uit de mouwen. Trommel familie of buren op en pak het werkje samen aan. Ik weet uit ervaring dat het echt leuk en dankbaar is om te doen. Ik hoop dat we andere Izegemnaren kunnen inspireren en op ideeën brengen!”