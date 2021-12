Lieve Bouly zoekt actieve baasjes

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Zij zoeken een thuis voor Bouly, een schoothondje vermomd als Amerikaanse stafford.



“Bouly is echt een baby in het lichaam van een bodybuilder ”, vertelt Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel met een brede glimlach. “Hij werd afgestaan door een koppel dat op een appartement woont. Dat bleek geen geschikte situatie voor een Amerikaanse stafford. Maar hij werd er wel goed verzorgd”, benadrukt Fabrice.

Schoothond

“Bouly is erg vriendelijk naar mensen toe. Hij houdt van knuffelen en doet niets liever dan op schoot kruipen. Bij kleine kinderen, andere honden of katten wordt hij evenwel niet geplaatst. Wandelen is één van zijn favoriete bezigheden, al is hij wel op zijn hoede als je een andere hond kruist. We zijn dus op zoek naar actieve baasjes die hem aankunnen. Zeker in het begin van de wandeling durft hij uit enthousiasme al eens aan de lijn trekken.”

Een baasje vinden voor een stafford, hoe lief ook, is nooit gemakkelijk weet ook Fabrice. “Ze hebben hun reputatie tegen. Veel mensen denken dat het heel gevaarlijke honden zijn, maar in de meeste gevallen zijn het echte lieverds. Een hond als Bouly verdient zeker een warme thuis”, besluit hij.

