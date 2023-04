Lieselot Deprince uit Oostkamp opent Sensy for Men: “Schoonheidssalo als een echte mancave”

Zondag 16 april opende Lieselot Deprince haar schoonheidsinstituut Sensy for Men in de Kortrijksestraat 38 in Oostkamp. Zoals de naam suggereert, wordt er gemikt op een mannelijk cliënteel en daarvoor is ook het interieur aangepast: de klant waant zich er in een mancave.

Voor Lieselot is het haar tweede instituut. Met Sensy In Moerbrugge is ze al sinds 2004 gespecialiseerd in huid- en gelaatsbehandelingen, voornamelijk voor een vrouwelijk cliënteel. Volgens Lieselot ligt zeker bij oudere generaties het actief bezig zijn met schoonheid toch nog wat gevoelig. “Al merken we dat er een verschuiving aan de gang is. De klassieke patronen zijn veranderd. Ook mannen kunnen nu gemakkelijker aangeven dat ze nood hebben aan tijd voor zichzelf en dat ze zich willen verzorgen, zowel in hun behandeling als in de producten.

De drempel om zelf de stap naar een klassiek schoonheidsinstituut te zetten, is voor mannen vaak te hoog. Tijdens een bespreking met mijn accountant Jim Goedbloed van Het Boekhoudhuis was ik er snel van overtuigd dat een mannelijk schoonheidssalon ook binnen een mannelijk concept diende te passen. Het idee Sensy For Men is op dat moment ontstaan”, zegt Lieselot.

Doordat de nieuwe verdieping voor de gelaatsbehandeling en lichaamsverzorging van mannelijke klanten in Moerbrugge volop in een bouwfase zit en pas tegen begin 2024 operationeel zal zijn, besloot Lieselot begin dit jaar om in te gaan op een opportuniteit in de drukste winkelstraat van Oostkamp.

Gratis meet & treat

“Het schoonheidssalon dat zich daar bevond, werd omgetoverd tot een echte mancave waar iedere man zich op zijn gemak moet voelen”, aldus Lieselot.

Bij Sensy For Men kunnen de mannen terecht met psoriasis, acné, eczeem of andere huidzorgen, huidveroudering, beginnend haarverlies of zelfs overgewicht. “We merken dat sporters bijvoorbeeld regelmatig langskomen voor ontharing. Andere mannen willen dan weer gewoon genieten van een nek-, schouder- of rugmassage. Ook om af te slanken, hebben we een efficiënte behandeling. Ons team staat klaar om hen persoonlijk advies te geven en te begeleiden”, besluit een stralende Lieselot. Als openingsstunt kunnen alle mannen online een gratis ‘meet & treat’ boeken door een mailtje te sturen naar info@sensyformen.be. (GST)

Meer info: http://www.sensyformen.beof 0485 47 94 31