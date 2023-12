Lieselot Degrande biedt activiteiten aan in het buurthuis: “Ontspannen in Dé Living”

In de zomer van 2022 werd het buurthuis ’t Keteltje geopend. Recent kreeg deze ontmoetingsplaats een bijzonder invulling met Dé Living, een initiatief van Lieselot Degrande (39) met steun van de Koning Boudewijnstichting. “Onze living is de plaats om tot rust te komen, creatief bezig te zijn of gemotiveerd te worden om samen te werken.”

Lieselot Degrande heeft een praktijk als gediplomeerd massagetherapeute en welzijnsconsulente in Geluveld en heeft nu in het buurthuis ’t Keteltje Dé Living ingericht. “Een knusse plaats waar ik aan de Mesenaars ontspannende activiteiten aanbied”, aldus Lieselot.

Massagetechnieken

Nadat in september volwassenen schaaltjes in klei konden knutselen was er in de voorbije herfstvakantie een workshop kinderyoga. Een volgende activiteit is op zaterdag 9 december waarbij de deelnemers leren masseren. “Tijdens deze namiddag heb je de kans om massagetechnieken onder de knie ter krijgen. De deelnemers oefenen op elkaar en krijgen een handig overzichtje mee naar huis. Ik vraag wel om een matrashoes of grote handdoek mee te brengen om de massagetafel te beschermen.”

Dankzij de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting kan Lieselot workshops aanbieden aan een voordelige prijs en vooral ook andere ondernemers de kans geven om hun passie te delen. “We zijn een gemeenschap, maar we zijn vergeten om die te benutten. Het is belangrijk dat we er kunnen zijn voor elkaar en dat we samenwerken. Zelf doe ik dit omdat ik dit graag doe en ik vind het ook een belangrijke taak om op te nemen omdat we onze sociale cohesie zeker mogen versterken in het belang van onze mentale weerbaarheid.”

Mentaal welzijn

“Mentaal welzijn vind ik enorm belangrijk, ik word er wekelijks mee geconfronteerd als mensen komen om te ontspannen. Het valt me op dat lichamelijk en geestelijk welzijn nauw met mekaar verweven zijn en ik wil graag mijn steentje bijdragen”, besluit Lieselot.

Ook in 2024 worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals werken met klei, een gezellige brunch, het maken van een bio body bar, massage, coworking en kinderyoga.

Info: www.welzijnsconsulente.be