Liesbeth Roose in Studio 100-musical Red Star Line en straks titelrol in Marie-Antoinette: “Na mijn studies was ik drie jaar werkloos”

Liesbeth Roose maakt grote furore in de musicalwereld. Momenteel is de Tieltse te zien in de prestigieuze Studio 100-musical Red Star Line, ze speelde al mee in 40-45 en dichter bij huis vertolkt ze in september de titelrol in het spektakel Marie-Antoinette.

Momenteel schittert ze nog in het ensemble van de Studio 100-musical Red Star Line, waarin ze ook de understudy van hoofdrol Louise is. Maar straks zal Liesbeth Roose (30) uit Tielt starten met de voorbereidingen voor de spektakelmusical Marie-Antoinette, die in september wordt opgevoerd in Torhout.

Liesbeth, die momenteel in Melle woont, volgde middelbaar onderwijs in De Bron in Tielt. “Ik zat daar in de richting humane wetenschappen en ging als kind ook naar de Tieltse muziekacademie, waar ik dwarsfluitles volgde. Maar eigenlijk wilde ik ook gaan zingen”, bekent ze. “Dat deed ik uiteindelijk toen ik 14 jaar was. Daarvoor durfde ik dat helemaal niet. Maar toen ben ik privézangles gaan volgen en tijdens mijn laatste jaar in De Bron kon ik niet wachten om ingangsexamen voor het conservatorium in Brussel te gaan doen.”

Was het al lang een droom om musicalactrice te worden?

“Ja, het was toch wel een vroege droom. Mijn grootouders wonnen ooit tickets voor de Studio 100-musical Sneeuwwitje. Ik was toen 7 jaar, mocht mee en was meteen verkocht. Maar, ik dacht dat zoiets voor iemand uit Tielt nooit zou gaan lukken. Ik heb er dan ook maar weinig over gesproken, op school wist bijna niemand van mijn dromen. Ik had ook geen plan B, wat voor mijn mama wel een grote vrees was. Maar ik ging er eigenlijk wel van uit dat ik zou slagen voor dat ingangsexamen, die droom was zo groot. De musicalopleiding was helemaal wat ik ervan verwacht had, het werden de vier coolste jaren uit mijn leven. Er ging een hele nieuwe wereld open.”

En dan studeer je af…

“Ja, en dan moet je audities gaan doen. Mijn eerste pogingen waren geen succes, ik heb uiteindelijk zelfs drie jaar geen werk gehad. Toen besliste ik om ermee te stoppen. Nog één auditie wilde ik doen en dat was die voor de musical 40-45 van Studio 100. Toen is de trein vertrokken… Intussen doe ik heel veel tegelijk. Ik sta momenteel in de musical Red Star Line van Studio 100 en geef ook halftijds les aan het MUDA in Gent. Op vlak van projecten kan ik nu niet meer klagen. In december stond ik nog in Charlie & the Chocolate Factory, ik heb onlangs Daens gedaan…”

“Mocht de musical 40-45 niet op mijn pad zijn gekomen, deed ik nu allicht een andere job”

“Maar het was echt afhankelijk van die ene auditie, anders had ik intussen misschien totaal iets anders gedaan. Je moet de juiste mensen op het juiste moment tegenkomen en na dat ene lucky shot keihard blijven werken. Je bijscholen, oefenen, meegaan met de tijd en aan jezelf werken. Er worden steeds meer showmusicals en dansmusicals gemaakt. Je moet daarin meekunnen, of je valt uit de boot.”

Intussen hou je je naast musical ook bezig met het muzikale project Betty.

“Ik ben thuis opgevoed met muziek. Mijn mama speelde zelf klarinet in een orkest, mijn familie bestaat uit harmoniemensen en mijn papa houdt van blues & jazz. Ik ging met hem mee naar optredens, dus was het een stiekeme droom om als artiest solo te gaan, iets totaal anders dan musical. Sowieso geeft alles wat muziek is me energie.”

(Lees verder onder de foto)

Liesbeth in actie in de musical 40-45. © gf

Aan welke projecten hou je intussen de mooiste herinneringen over?

“Ik heb toch wel al enkele hele mooi rollen mogen spelen. Zo mocht ik in 40-45 regelmatig de rol van Sarah overnemen. Bij Bloodbrothers had ik als één van de mama’s een hoofdrol. Ik mag daar straks ook nog Marie-Antoinette aan toevoegen.”

Hoe ben je bij die rol uitgekomen?

“Ik had eerder al in de musical 1830 van productiehuis Historalia gestaan en ik wist dat ze Marie-Antoinette zouden hernemen. Die musical hadden ze al eerder gespeeld. Ik heb toen auditie gedaan en kreeg uiteindelijk de rol. Het is de eerste keer dat ik een titelrol mag spelen, dus dat wordt heel spannend. Momenteel sta ik nog in Red Star Line in Puurs. In mei starten we dan met Marie-Antoinette. Eerst is er een lezing, waarbij iedereen aan een tafel het script leest. In juni volgt dan twee dagen zangrepetitie, waarop je puur de nummers repeteert met de componist erbij. In augustus starten de echte repetities dan. Dan ga je puzzelen, scènes spelen en aan elkaar plakken, zingen en dansen. Zo wordt dat opgebouwd.”

Hoe bereid je je op zo’n rol voor?

“Ik ben momenteel een podcast op Spotify aan het beluisteren over het tijdperk van Marie-Antoinette, het hoe en wat van wat er toen leefde. Linda Lepomme, die mijn mama gaat spelen, is zelfs al een dik boek aan het lezen dat ook nog wel mijn richting uitkomt. Pruiken en kostuums komen er pas in augustus bij. Die zullen sowieso ook wel helpen, al wil ik het allemaal niet té stijf maken. Ik zou wel kunnen wandelen en spreken zoals in die tijd, maar ik vind dat niet meer echt van toepassing. Je mag het volgens mij gerust wat eigentijdser maken, een versie van nu die herkenbaar is voor de mensen van nu.”

Welke tips geef je je eigen leerlingen musical mee?

“Als je een grote droom hebt, moet je het ook proberen en kijken waar je geraakt. Je mag al niet op voorhand denken: wat als het mislukt? Je krijgt sowieso te maken met veel stress, er is faalangst en prestatiedruk, maar wat ik hen probeer aan te leren is om dat allemaal te vergeten en in zichzelf te geloven. Jongeren overpeinzen alles wat ze doen, nog meer sinds corona. Maar ik spreek uit ervaring: je vindt je weg wel. Je moet het gewoon dóen, wat anderen ook zeggen. Je moet er altijd in blijven geloven.” (LDW)