Liesbeth Holvoet pleit voor register voor sterrenkindjes

Op de gemeenteraad van november stelde Liesbeth Holvoet (Vooruit) voor om een sterrenregister aan te leggen voor plaatselijke sterrenkindjes. “Zo kunnen we als gemeente helpen bij het rouwproces van de ouders”, pleit ze. Bevoegd schepen Nadine Verheye (N-VA) zag het voorstel wil zitten.

Wanneer ouders hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of rond de geboorte spreekt men van een sterrenkindje. De wetgeving zegt dat je pas vanaf 140 dagen zwangerschap je kindje kan aangeven bij de gemeente. “Ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap blijven achter met een diep verdriet. Kindjes die minder dan 140 dagen in de buik hebben gezeten, kunnen in ons land geen naam krijgen. Dat moet verschrikkelijk zijn, het is alsof het kindje nooit heeft bestaan. Daarom willen we een sterrenregister laten aanleggen waar ouders toch de kans krijgen om hun kindje te laten registeren bij de gemeente”, vertelt Liesbeth.De aangifte is niet verplicht en heeft geen juridische gevolgen, het is symbolisch. “In veel andere gemeenten bestaat het register al en zijn er heel wat ouders die hun sterrenkindje laten registreren. Het toont aan dat het een belangrijke stap is in het rouwproces. Als we in Ingelmunster daar ook aan kunnen bijdragen, moeten we dat zeker doen.”

Register

Bevoegd schepen Nadine Verheye (N-VA) zag dat voorstel wel zitten. “We denken aan het aanleggen van een register waar ouders vrijblijvend hun sterrenkindje kunnen registeren en een naam geven. Ouders zullen dit register digitaal kunnen invullen, maar ze kunnen ook terecht aan het loket burgerzaken. Het register zal ook retroactief worden opengesteld voor ouders, die hun kindje verloren voor de uitvoering van het register. De ouders krijgen na aangifte een attest van de registratie. De communicatiedienst zorgt voor verspreiding van de informatie, die ook op de website van de gemeente komt. Het college zal dit verder uitwerken”, besluit schepen Verheye. (PADI)

