Liesbeth en Amélie fietsen op midzomernacht 300 km in Finland voor het goede doel

Ruim een jaar geleden hadden ze nog nooit op een koersfiets gezeten, maar nu wagen Liesbeth Vanheule uit Diksmuide en Amélie Verbeke uit Harelbeke zich aan de Saimaa Cycle Tour. Daarvoor trekken de vriendinnen begin juli naar Finland, om er onder de midzomernachtzon 300 kilometer lang rond een meer te fietsen voor het goede doel.

Liesbeth (40) en Amélie (38) – kortweg Liesam – leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens een fotoshoot voor Vive Le Vélo, waar Amélie werkt. “Op aanraden van mijn baas, Karl Vannieuwkerke, had ik Liesbeth als bekend Diksmuids gezicht opgetrommeld als model. We raakten aan de praat en zo bleek dat zij net als ik nog maar net haar eerste koersfiets had gekocht”, vertelt Amélie.

Midzomernacht

“Ik zou toen veertig jaar worden en had nood aan een persoonlijke uitdaging”, pikt Liesbeth in, die lesgeeft in De Panne. “Zo kwam Amélie met het idee op de proppen om ons samen in te schrijven voor de Saimaa Cycle Tour. Daarbij fiets je tijdens de midzomernacht 300 kilometer lang rond het Saimaa-meer in Finland, wat mij meteen een onvergetelijke ervaring leek.”

Sneller gezegd dan gedaan echter, als je weet dat beide vrouwen geen getrainde benen of zitvlakken hebben. Daarom namen ze in oktober een coach onder de arm, die sindsdien hun wekelijkse prestaties opvolgt. “Naast onze conditie hebben we zo het afgelopen jaar ook onze behendigheid op de fiets fors opgekrikt. Op vrijdag 8 juli beginnen we om 19.30 uur aan onze tocht. Als alle omstandigheden meezitten, hopen we om vijftien uur later samen te finishen. Of toch liever veertien uur later, om onze poepjes wat te sparen”, lacht Amélie.

De mama’s inspireerden met hun girlpower al andere sportieve vrouwen en koppelen nu ook een goed doel aan hun tour, om zo ook kinderen aan het sporten te krijgen. “Met het geld dat we inzamelen, willen we sportabonnementen kopen voor kansvragende kinderen uit onze beide regio’s”, legt Liesbeth uit.

“Daartoe organiseerden we de voorbije maanden al drie Liesam-fietstochten, wat we ook na onze challenge maandelijks willen blijven doen. Daarnaast zijn er ook vrije giften welkom, op het rekeningnummer BE06 7330 6474 6722.”