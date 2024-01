Lies Deschietere is nieuwe directeur van cc De Schakel: “Voelt als thuiskomen”

Volgende week maandag start Lies Deschietere (43) als nieuwe directeur van cultuurcentrum De Schakel in Waregem. “Ik heb enorm veel zin om met een gemotiveerd team de brug tussen kunst en publiek te slaan”, vertelt ze.

Afgelopen zomer nam Dave Van Robays afscheid van cc De Schakel, sinds augustus vertolkt hij namelijk de rol van directeur in het Poëziecentrum Gent. Het nieuwe hoofd van het Waregemse cultuurcentrum wordt Lies Deschietere. De 43-jarige Deschietere werkte in het verleden bij toonaangevende huizen als NTGent en Compagnie Cecilia en was negen jaar lang programmator bij Schouwburg Kortrijk.

“Lies brengt een schat aan ervaring mee uit de kunst- en cultuursector”, klinkt het bij De Schakel. “Bovendien is ze een vertrouwd gezicht, aangezien ze eerder al meewerkte aan ons programma.” De nieuwe directeur barst van het enthousiasme. “Het voelt een beetje als thuiskomen en ik heb enorm veel zin om mij hier te settelen en samen met een gemotiveerd team de brug te slaan tussen kunst en publiek.”

Veranderende maatschappij

“De kans om een schakel te zijn in het toekomstverhaal van cc De Schakel neem ik dankbaar aan. En dat warme gevoel van thuiskomen wil ik ook overbrengen naar de bezoeker”, vertelt ze. Deschietere groeide op in Kortrijk en woont al meer dan twintig jaar in Gent. De Schakel bleef ze van dichtbij volgen. “Ik kom vaak voorstellingen bijwonen en was hier recent tijdelijk opnieuw aan de slag als programmator. Ik voel mij vertrouwd met het huis en het team.”

Deschietere wou een stap zetten naar het beleidsniveau. “De motivatie is er om overkoepelend artistiek mee na te denken over het beleid, het cultuurcentrum, de manier van programmeren en hoe we kunnen inspelen op en leren van de steeds veranderende maatschappij. Ik hoop dat ik 15 jaar of langer directeur mag zijn van dit fantastisch cultuurhuis.”

Heropening in april?

Ook de toekomstige invulling van de site wist Deschietere te overtuigen. Met een nieuwe foyer en een gloednieuw cultuurcafé krijgt De Schakel een andere uitstraling. De grote renovatie- en nieuwbouwwerken naderen de laatste fase. De volledige heropening wordt in april verwacht, tot dan kan je voor en na voorstellingen in de tent op de Zuidboulevard terecht.