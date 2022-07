Lien Phlypo is directeur recreatie bij Westtoer: “De Last Post blijft me raken, telkens opnieuw”

In het begin van haar loopbaan stond Lien Phlypo aan de wieg van de wandelnetwerken en werkte ze mee aan de ‘De Groote Oorlog herdacht’. Ze klom op tot directeur recreatie bij Westtoer en in die hoedanigheid stelt ze vast dat Ieper niet alleen bij oorlogstoeristen in de smaak valt.

Lien Phlypo (42) zet als directeur van de afdeling recreatie van Westtoer mee de lijnen uit van het toeristisch beleid van de provincie. “We zijn onder meer bezig met fietsroutes, wandelnetwerken, …”, vertelt ze. “Mijn eerste project bij Westtoer was trouwens de ontwikkeling en lancering van het eerste wandelnetwerk in West-Vlaanderen, zelfs in Vlaanderen: het wandelnetwerk Heuvelland. Ondertussen is er al een 14-tal wandelnetwerken. Eentje loopt onder de Menenpoort, en gaat dan verder naar Zillebeke.”

De Menenpoort is jou dus wel bekend.

“Het meest aangrijpende vind ik de Last Post. Ik vind dat een supermooi, klein evenementje dat elke avond plaatsvindt en dat me telkens raakt. Je wordt daar echt stil van. Het doet de mensen letterlijk eens stilstaan bij wat die oorlog moet geweest zijn. Al is het zeker niet zo dat ik veel naar de Last Post ga. Als je het een paar keer gezien hebt, snap je het wel.”

Hoe belangrijk was de eeuwherdenking voor het toerisme in Ieper, en ruimer in heel West-Vlaanderen?

“Ik denk dat we in 2014 800.000 WO I-bezoekers hadden in de Westhoek. Dus dat zegt wel iets. Nu is het weer gezakt natuurlijk, maar we proberen met een aantal herdenkingsjaren dat thema levend houden. In 2020 hadden we het grote project ‘Feniks’ dat ging over de wederopbouw van de Westhoek. In 2023 is er opnieuw een groot themajaar rond het landschap. Het heet ‘Het landschap getuigt’ en is een samenwerking met Toerisme Vlaanderen, waarbij we kijken naar wat je nog van de oorlog kan zien in het landschap en waarrond we verhalen aan de bezoeker meegeven. In 2027 plannen we ook een groot jaar rond het monument. Dat is naar aanleiding van honderd jaar Menenpoort. Dan willen we alle herdenkingsmonumenten centraal zetten.”

Heeft Ieper ook troeven voor recreatietoerisme?

“We hebben een strategisch beleidsplan opgemaakt voor de Westhoek, waar dat we inderdaad zeggen dat WO I een van de grote themalijnen is, maar daarnaast is het ook wel belangrijk om op andere dingen in te zetten. Dat is bijvoorbeeld het landschap, het andere historisch erfgoed, maar ook het logeren. De Grote Goesting is ook een belangrijke themalijn waar we nu mee bezig zijn. Dat zijn alle lekkere adresjes in de Westhoek, streekproducten…”

Het doel is uiteindelijk alles met elkaar te verbinden

Wat vind je leuk aan jouw job?

“De diversiteit. We zijn met heel veel verschillende zaken bezig. Je moet niet veel tijd achter je bureau spenderen. Je werkt met ondernemers, recreanten, we zitten in Frankrijk, Engeland, Nederland… Minder leuk is dat het wel behoorlijk veel is allemaal. Het is geen nine-to-fivejob. We zijn wel behoorlijk ambitieus met Westtoer en nemen veel hooi op onze vork.”

Door corona en de brexit kreeg het toerisme in Ieper stevige klappen. Hoe kijk je daar nu op terug?

“Met de lockdows is alles stilgevallen en waren er geen toeristen meer. Dat had dus een enorm grote impact. We hebben dan gekeken hoe we de toeristische ondernemers financieel konden ondersteunen, wat leidde tot een aantal subsidie-oproepen, zowel op Vlaams als provinciaal niveau. Wat wij ook deden was iedereen samenbrengen, kijken wat nu juist de bezorgdheden waren en daar dan mee aan de slag gaan. Zo deden we ook lobbywerk om de coronaregels aan te passen als die te strikt waren in vergelijking met andere landen. Denk maar aan de problemen met de Britten waarvoor er strengere regels golden.”

Zie je al beterschap?

“Zeker, de cijfers zijn echt wel een heel stuk gestegen. Wat wij nu proberen te doen is vooral het verlies op die Britse markten op te vangen door meer Vlamingen en Nederlanders naar de Westhoek te lokken, want de Westhoek is wel populair in die nabije markten. We doen dat onder andere met promofilmpjes. Een filmpje waar ik wel trots op ben is dat voor de Grote Goesting met Maaike Cafmeyer.”

Staan er nog nieuwe initiatieven in de steigers?

“Op 5 juli openen we het nieuwe wandelnetwerk De Blankaart en je zal kunnen vertrekken vanuit Boezinge. Het wandelnetwerk Ieperboog zullen we ook uitbreiden tot in Wervik. Verder staan een nieuw wandelnetwerk in Zonnebeke en een uitbreiding van het wandelnetwerk Heuvelland op het programma. Het doel is om uiteindelijk alles met elkaar te verbinden. We proberen linken te leggen waardoor je ook meerdere dagen kan wandelen. We proberen ook beleving toe te voegen aan al onze producten. Denk maar aan het project Horizon 2025 waarbij we zo veel mogelijk panoramische uitkijkpunten trachten te ontsluiten. Er staan er nog heel wat op het programma, onder andere in Dranouter en de kerktoren van Lampernisse.”